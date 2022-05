Český herec nie je vôbec tvrďák: Fakt ho TOTO rozplače?!

Narodil sa 16. mája 1962 v Jihlave. Ondřej Vetchý vyštudoval konzervatórium v českej Prahe. V roku 1984 sa stal členom Činoherného štúdia v českom meste Ústí nad Labem.

Na plátne debutoval už v roku 1981 epizódnou úlohou v detskom filme Neříkej mi majore! Začiatkom 80. rokov 20. storočia ho obsadzovali do úloh vydedencov na okraji spoločnosti, napríklad hral pacienta výchovného ústavu v dráme Zámek Nekonečno (1983), šikovného zlodejíčka vo filme Láska z pasáže (1984), alebo popového speváka Míšu v smutnej komédii Prodavač humoru (1984).

Galéria fotiek (4) Zdroj: FS Barrandov

Prvá hlavná úloha ho čakala vo filme Dům pro dva (1988). V ďalších snímkach už predviedol svoju univerzálnosť a nadštandardný herecký prejav. Boli to napríklad Let asfaltového holuba (1991) alebo Martha et moi (Marta a ja, 1990). Spolupráca s režisérom Zdenkom Svěrákom mu priniesla jednu z najsympatickejších úloh v oscarovom českom filme Kolja (1996). Bol ňou hrobár Brož a predstavil sa ňou divákom po celom svete.

Jan Svěrák mu potom zveril hlavnú úlohu v najnákladnejšom a najočakávanejšom českom filme posledného desaťročia 20. storočia Tmavomodrý svět (2001). Ondřej Vetchý v ňom stvárnil osudy letca Františka Slámu s bravúrou skúseného a profesionálneho herca. Divácky najúspešnejší film v Českej republike v roku 2001 dostal štyroch Českých levov (réžia, kamera, hudba, strih), cenu filmových kritikov, hlavnú cenu na festivale v bulharskej Varne a ďalšie ocenenia.

Galéria fotiek (4) Zdroj: ČT

Nominácie na Českého leva získal sympatický herec aj za úlohy vo filmoch Golet v údolí (1995), Kolja (1996), Báječná léta pod psa (1997). V roku 2013 získal Ondřej Vetchý Českého leva a Cenu českej filmovej kritiky za vedľajšiu rolu vo filme Okresní přebor-Poslední zápas Pepíka Hnátka (2012).

Z ďalších filmov, v ktorých hral, možno spomenúť Babí léto (2001), Vratné lahve (2006), Nedodržaný sľub (2009), eŠTeBák (2012), Rukojemník (2014), Pohádky pro Emu (2016), Bezva ženská na krku (2016). Zažiaril v úlohe otca-kriminalistu v televíznej trojdielnej dráme Spravedlnost (2017).

Ondřej Vetchý s čiernym pásom v jude sa zúčastňuje besied v školách a podporuje humanitárne aj vzdelávacie programy. Angažoval sa pri vzniku zákonov o domácom násilí a o registrovanom partnerstve.

Galéria fotiek (4) Zdroj: ČT

Jeho dedko bol legionár a otec bojoval proti nacistom. A on sám je odhodlaný za každých okolností brániť svoju rodinu. „Jasné, som kapitán. Postavím sa, aj keď nie je vojna. Bijem sa každý deň. Som často svedkom prejavu tuposti, hlúposti a agresivity. Snažím sa proti tomu postaviť,” povedal kedysi médiám.

Na druhej strane ale tvrdí, že je hrozne citlivý. A z tohto dôvodu nemá rad romantické filmy. „Veľmi ich nevyhľadávam. Som citlivá nádoba. Keď občas so ženou sledujem spomínané príbehy, tak sa často pristihnem, že sa mi chce pri nich plakať. Aby som nezačal vzlykať, tak radšej opustím miestnosť. A vôbec nepomáha ani to, keď si hovorím, že to sú moji kolegovia, ktorí to robia za peniaze,” citovala ho pár mesiacmi stránka televízie Prima.