Nehorázne obvinenia slovenského herca: Ubližoval deťom? Klamstvá a špinavosti!

Svätopluk Malachovský sa narodil 20. mája 1972. Jeho otcom bol operný spevák Ondrej Malachovský, bratom Martin Malachovský, ktorý si vybral rovnaké povolanie.

Sväťo sa rovnako na konzervatóriu venoval opernému spevu a potom pôsobil v Štátnej opere v Banskej Bystrici a neskôr sa stal sólistom opery SND v Bratislave.

Verejne známym sa stal ako herec, i keď má za sebou len dva semestre na VŠMU. Spolu s Reném Štúrom tvoril komickú dvojicu a mali spolu predstavenie i reláciu Ooops! Bok po boku sa objavili aj v Paneláku.

Galéria fotiek (4) Slávik

Zdroj: Topky.sk

Potom sa objavoval v markizáckej relácii Kredenc. Zahral si v seriáloch ako Dvojičky, Atletiko Cvernofka, Autoškola, Uhorčík, Horná Dolná a aktuálne pôsobí v jojkárskom projekte Hranica. Na konte má filmy Vojtech a Známi neznámi.

Dlhé roky bol manželom skladateľky a hudobníčky Ľubice Čekovskej, ktorú opustil kvôli mladšej kolegyni Petre Molnárovej. Majú spolu dve deti, no ich vzťah napokon stroskotal.

A len nedávno herečka šokovala doslova odpornými obvineniami na adresu svojho expartnera. Týkajú sa zneužívania vlastných detí.

„Takéto klamstvo a špinavosti si v podstate nezaslúžia môj koment. Nevychádzam z údivu, že niekoho poslaním v živote je škodiť takýmto spôsobom. Je mi úprimne ľúto, že nedostatok práce a záujmu o jej osobu ju dohnal k tomu, aby sa zviditeľňovala týmto spôsobom. Ja len verím, že zlo a lož nezostanú nepotrestané!“ povedal Malachovský pre Nový Čas s tým, že pracuje na tom, aby boli klamlivé obvinenia patrične potrestané.

Na jeho strane stojí aj jeho rodina a exmanželka Ľubica. „Nikdy som nič také u nás nepozorovala. Sväťo je normálny zdravý muž. Ja tomu neverím, sú to nezmysly,“ povedala pre spomínaný denník hudobníčka.

Úplne prvá sa ku kauze vyjadrila moderátorka Iveta Malachovská, ktorá je hercovou švagrinou. „Manželia Malachovskí sa k tejto téme, ktorá sa týka života Sväťa Malachovského a jeho rodiny, jeho Petry, ktorá zneužila a využila našu rodinu, nebudú vyjadrovať. Veľmi ma mrzí, že táto pani vstúpila do našej rodiny a používa naše priezvisko. Ja si svoje priezvisko a rodinu vysoko vážim. Unavuje ma a otravuje zaoberať sa touto kauzou, ktorou si daná osoba vyžaduje pozornosť... Na jej mieste by som sa hanbila za to, ako sa zachovala,“ reagovala rozčúlene okamžite potom, čo Petra zverejnila svoje tvrdenia na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (4)