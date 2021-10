Adela Vinczeová otvorene: Pomohli mi terapie!

Adela Vinczeová už v minulosti priznala, že potrebovala pomoc psychológa. Pozitívny vplyv terapií pripomenula aj na sieti Instagram aj 10. októbra, ktorý je dňom duševného zdravia.

K obrázku svojej fenky Mini napísala, že niekedy si presne takto predstavuje svoju dušu – spokojne, hravo, radostne a hebko-huňato. „Občas ale býva unavená, nervózna, nesvoja. Kedysi, pred pravidelnou terapiou, vedela byť aj zúfalá, nešťastná, ukrivdená a bezmocná,” prezradila Adela.

Čo všetko jej terapia pomohla pochopiť, si môžete prečítať v priloženom príspevku.

Dnes moderátorka oslavuje svoje 41. narodeniny a podľa všetkého je pokojnejšia a spokojnejšia než kedykoľvek predtým.

Adela Banášová sa narodila 12. októbra 1980. Ako pätnásťročná vhupla do sveta modelingu, no nebrala to ako profesiu, ktorej by sa chcela trvalo venovať. Úspešnú kariéru moderátorky odštartovala vo veku 16 rokov ako anketárka rannej televíznej relácie. Neskôr popri štúdiu kulturológie na bratislavskej Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) začala pracovať v rádiu.

Zdroj: TASR

Prvým významnejším televíznym projektom Adely Banášovej bola humoristická relácia Sedem s.r.o (2002), kde svojím kvalitným humorom sekundovala osobnostiam ako Milan Lasica, Stano Radič, Zuzana Fialová alebo Marián Labuda.

Do širokého diváckeho povedomia sa charizmatická blondína dostala vďaka speváckej show Slovensko hľadá Superstar (2004), ktorú moderovala bo boku Martina "Pyca" Rauscha. Dokázala, že jej nerobí problém kamera ani veľké publikum a tým si otvorila dvere k moderovaniu veľkých televíznych projektov.

Svoj dar reči predviedla napríklad v Let's Dance (2006), Česko - Slovenská SuperStar (2009), Slovenka roka (2010), Osobnosť televíznej obrazovky 2010 alebo Chart show (2014). Ako porotkyňa sa predstavila v programe Slovensko má talent (2008) a ako tanečnica súťažila v Let's Dance IV (2009). K úspešným projektom ostrieľanej moderátorky patrila i jej vlastná nočná talk show s názvom Adela show (2010).

Zdroj: TV MARKÍZA

V posledných rokoch si známa moderátorka vo svojom programe s názvom Trochu inak pozýva do Štúdia Slovenského národného divadla (SND) hostí výnimočných svojou originalitou.

Adela je vydatá, jej manželom je markizácky moderátor Viktor Vincze.