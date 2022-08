Fialovej trauma: Tri mladé ženy spáchali samovraždu... Takto sa nechávame pokriviť a dod*bať!

Keď si Zuzana Vačková pozývala do svojej relácie Zvedavá Zuza svoju kolegyňu Zuzanu Fialovú, chcela sa s ňou rozprávať aj o jej režisérskom počine. A tak si ho išla pozrieť.

A keď na predstavenie Krása nevídaná prišla reč, Vačková netajila, že ju naozaj zasiahlo. Pôsobila dokonca akosi rozhodene a len ťažko hľadala slová. „Mňa zasiahli tie veci, čo v detstve sme akoby dostali do vienka, s čím sme vyrastali, že toto je normálne, a potom to nás, dievčatá a ženy a zrelé ženy, veľmi ovplyvňuje, že ten svoj život si necháme tak pokriviť a dod*bať a nie sme samé sebou,” vyhlásila napokon.

Galéria fotiek (3) Zdroj: YouTube/Zvedavá Zuza

Ako uvádza stránka SND, hra hovorí o tom, ako spoločnosť už od malička vtláča dievčatám predstavu, aké by mali byť. Nielen vizuálne, ale aj mentálne. Aká je ich rola v spoločnosti, v rodine. Aké majú byť, ako sa majú správať, ako a čo majú rozprávať.

Fialová prezradila, že aj staré dámy, ktoré majú okolo 70 – 80 rokov, sú veľmi zasiahnuté a po predstavení často plačú. Ich reakcie sa dajú zhrnúť do vety: Škoda, že sme nemali odvahu hovoriť nahlas, keď sme boli mladé, lebo mohli sme ten život prežiť inak.

Ako zdôraznila, počin Krása nevídaná nehovorí o tom, že muži ubližujú ženám. „To je predstavenie o tom, že aj ženy ubližujú ženám alebo vlastne ako si ubližujeme navzájom tým, že používame stereotypy v myslení, vo výchove a v konaní a že vlastne ich prijímame s tým materským mliekom. Je to o tom najväčšom svinstve v živote hocikoho, aj chlapca, aj ženy, dievčaťa, muža, že taký súbor vonkajších okolností ti zdeformuje život natoľko, že nie si šťastný,” povedala.

Podľa nej najväčšou vierou v živote jednotlivca by malo byť, že má právo na šťastie a právo prežiť svoj život autenticky, šťastne. A každému by sa malo odmalička zdôrazňovať, že v prvom rade má mať rád sám seba, až potom druhých. „Keď sa nenaučíme mať radi seba, naša láska k druhým je falošná. Musíme sa proste mať radi,” tvrdí známa brunetka.

Galéria fotiek (3) Zdroj: YouTube/Zvedavá Zuza

A prečo sa pre túto tému rozhodla? „Lebo v mojom širšom okolí spáchali tri mladé ženy samovraždu a bola to pre mňa natoľko traumatická udalosť, že som hľadala odpovede,” prezradila. Pri hľadaní si po pátraní v osobných životoch prešla samozrejme aj štatistiky a zistila neutešenú skutočnosť. „Problémy týchto žien má, bohužiaľ, drvivá väčšina mladých dievčat na Slovensku. Myslím, že veľa žien, ktoré nás počúvajú, prechádza rovnakými problémami nesebaúcty, nesebalásky, dokonca odporu k sebe, problémami sebaponižovania až sebapoškodzovania, pretože tam patria aj poruchy príjmu potravy, nielen rezanie... Sú to kruté veci, o ktorých hovorím a ešte krutejšie je, že to naozaj existuje a najkrutejšie je, že to nevidia najbližší. Mladé dievčatá majú neuveriteľnú schopnosť nenechať si pomôcť,” zhodnotila.

Aj pri tvorení predstavenia zistila, že zo žien v miestnosti na otázku, či sa majú rady, ani jedna neodpovedala kladne. „Celé predstavenie speje k tomu, aby sme sa naučili mať radi sami seba a ako to máme vlastne urobiť, lebo nám je to zakazované. Mali by sme mať radi ostatných, zvieratká, tatina, maminu, obetovať sa, ale nikdy nám nikto nepovie: A teraz maj rada sama seba. Alebo: Ty sa musíš ľúbiť,” pomenovala jeden zo základných problémov v psychike mnohých ľudí.