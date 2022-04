Vinczeovci poskočili v adopčnom poradovníku, ale... ADELA SI NIE JE ISTÁ!

Adela Vinczeová svoje súkromie okato neprezentuje, no keď cíti, že by jej výpoveď mohla pomôcť aj ostatným, nemá problém vyjadriť sa aj k naozaj osobným témam.

Nie je tak žiadnym tajomstvom, že dieťa začala po tridsiatke riešiť až na nátlak lekára, ktorý jej povedal, že je ten najvyšší čas. Keď však o 9 mesiacov nato otehotnela, po pár týždňoch o bábätko prišla. Neskôr sa s Petrom Modrovským rozišli a po čase sa dala dokopy s Viktorom Vinczem.

Pár sa začal zaoberať myšlienkou na dieťa evidentne hneď po svadbe. No nedarilo sa. Viktor potom priznal problém so spermiami. Následne Adela podstúpila UIU, čo je najjednoduchšia a najmenej invazívna metóda asistovanej reprodukcie. Jej telo však zareagovalo takým šokom, že o umelé oplodnenie sa už ani nepokúšala.

Namiesto toho sa približne pred tromi rokmi rozhodli nastúpiť na cestu adopčného procesu. „My sme už v tej čakačke celkom vysoko. Keby nám teraz zavolali: Tak máme pre vás dieťa, ja si nemyslím, že by som otvárala šampanské. Ja by som bola, že: Aha, fíha. Máme z toho veľký rešpekt a možno sa v konečnom dôsledku rozhodneme, že do toho ani nepôjdeme, že ani táto cesta nebude naša. Neviem,” povedala teraz moderátorka v podcaste na portáli najmama.sk.

Z jej slov cítiť veľkú neistotu a nakoniec z jej ďalších slov vyplynulo, že žiadosť o adopciu si podali v čase, keď už boli evidentne so životom bez dieťaťa zmierení a reálne po ňom netúžili. „Je to veľmi slobodný proces, stále sa z neho dá vycúvať. To naozaj nie je, že si kupujeme kabelku alebo chatu, ide tam o niečo oveľa dôležitejšie a hlbšie. A keď človek zacíti, že to naozaj nie je ono, tak by do toho nemal ísť. Zároveň sme si povedali, že keď raz budeme naozaj také niečo chcieť, tak už bude možno neskoro – ten proces netrvá dva týždne, ale niekoľko rokov. Aj keď sme si teda povedali, že to teraz akútne až tak necítime, poďme do toho, aby sme boli pripravení,” prezradila Adela.

A tak sa môže stať, že hoci pre nich po dlhom čase nájdu vhodné dieťa, moderátori sa nakoniec rozhodnú inak. „Keď nám zavolajú, to už je ten moment, keď sa ide do toho zariadenia, tam prichádza k tomu prvému kontaktu, k tomu prvému rande a k tomu uvedomovaniu si celej reality, na ktorú vôbec neviem, či som pripravená,” priznala úprimne.

Ako dodala, nemá aktuálne pocit, že by jej niečo v živote chýbalo. Žije naplno, má veľa práce, ale zároveň aj zábavy a vyžitia. „Možno, keď budem robiť menej, tak zrazu si začnem klásť tie otázky, ale ja si skôr myslím, že to v sebe nemám. Ale naozaj preto, lebo som sa odnaučila si podmieňovať to šťastie v živote. Neriešim to, čo nemám. Mám rešpekt voči tomu, čo mi život prinesie,” povedala Adela. Podľa nej je nesprávne myslieť si, že šťastie v živote závisí od hocičoho iného než od človeka samotného. A keď šťastný nie je, dieťa ho automaticky šťastným nespraví.