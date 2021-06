Táto speváčka sa do dôchodku nechystá: Má 70 a... väčší šmrnc ako pred 40 rokmi!

WALES - Asi každý pozná obrovský hit Total eclipse of the heart. Jeden z najväčších hitov Bonnie Tyler vznikol v roku 1983, no speváčka je stále činná. Ako vyhlásila, kým jej slúži zdravie, bude stále vystupovať. A to dnes oslavuje 70 rokov.

Bonnie Tyler sa narodila ako Gaynor Hopkins 8. júna 1951. Keď bola malá, otec jej nahrával z rádia hitparádu a ona si zapisovala slová piesní a spievala namiesto do mikrofónu do kefy na vlasy.

V tom, aby sa stala speváčkou, ju v roku 1969 povzbudilo druhé miesto v miestnej speváckej súťaži. V tom období, ešte ako tínedžerka, vystupovala so skupinou "Bobbie Wayne and The Dixies". V roku 1976 začala spolupracovať s Ronnie Scottom a Steve Wolfom. A spolupráca to bola naozaj veľmi úspešná. Hneď druhý singel – "Lost In France" bodoval ako v európskych, tak v amerických hitparádach, rovnako ako ich ďalší spoločný megahit z roku 1978 "It's A Heartache".

Bonnie svoj začiatok hudobnej kariéry komentovala slovami: "Mala som 28, pricestovala som do L. A. a myslela som si o sebe, že som veľmi úspešná. Túto pieseň hrali vo všetkých rádiách aj na diskotékach."

Ďalší úspech na seba nenechal dlho čakať. V roku 1983 pre ňu Jim Steinman napísal baladu "Total Eclipse Of The Heart" a Bonnie Tyler svojím nádherne zachrípnutým hlasom dosiahla 1. miesto americkej hitparády. Stala sa tak jednou z najhranejších speváčok sveta. Symbolom popu 80. rokov sa neskôr stala pieseň "Islands", ktorú naspievala pre inštrumentálneho mága Mika Oldfielda.

Ako mnohé ženy, aj Bonnie má z 80. rokov veľa podivných fotografií. Vtedajšie líčenie a účesy nesvedčali na sto percent asi nikomu. A tak, hoci jej pribudol vek a vrásky, s novými trendmi proste vyzerá lepšie ako pred desiatkami rokov.

„O pár dní budem mať 70, ale vek je pocit, nie číslo,” stojí v príspevku spred pár dní na speváčkinom Instagrame. Ako prezradila v priloženom rozhovore, cíti sa tak na 40.

„Nemôžete si priať nič lepšie ako dobré zdravie. A kým ste zdraví, nemyslíte na dôchodok. Kým som zdravá, tak budem niekde na turné,” vyhlásila blondínka.

