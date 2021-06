Krutý výsmech pre českú speváčku: Si ako opica!

Jitka Zelenková sa narodila 5. júna 1950 v Brne. Pochádza z umeleckej rodiny, otec bol dirigentom symfonického orchestra, matka spievala vo filharmonickom zbore. Keďže rodičia striedali umelecké angažmán, Jitka vyrastala u starých rodičov v Rakovníku.

Na ľudovej škole umenia sa učila hru na klavíri, spievať začala v Poděbradoch, kde jej otec viedol symfonický orchester. V roku 1967 sa zúčastnila na súťaži amatérskych spevákov Talent 67, ktorú vyhrala. Ešte v tom roku bola druhá na festivale amatérskych spevákov v Jihlave.Na dve vystúpenia do pražského hudobného divadla Apollo ju pozval vtedajší riaditeľ a textár Jiří Štaidl, starší brat Ladislava Štaidla. Prvé angažmán dostala v roku 1968 v hudobnom divadle Rokoko.

Zdroj: ČT



V roku 1973 sa stretla s bratmi Štaidlovcami a Karlom Gottom v agentúre Pragokoncert. Predstavili jej zámer vytvoriť kapelu s novým soundom, kde by spievali dve speváčky ako sólistky aj vokalistky. Na prvej skúške sa stretla s Janou Kocianovou. Tá odišla v roku 1975 na sólovú dráhu, a tak vzniklo nové vokálne trio Jitky Zelenkovej s Janou Gerlovou a Vlastou Kahovcovou.



Spolupráca s Karlom Gottom trvala do roku 1987, po jej ukončení vystupovala Zelenková v komornom recitáli s klaviristom Rudolfom Roklom, spolupracovala s Orchestrom Gustava Broma a Big Bandom Felixa Slováčka. S ním nahrala aj swingový album Jen pár večerů. Od roku 2013 účinkovala päť sezón v Národním divadle moravskoslezském v muzikáli Fantom Londýna - stvárnila postavu kráľovnej Viktórie.

Diskografia Jitky Zelenkovej obsahuje skoro dve desiatky albumov a kompilácií. V roku 1979 vydala prvú LP platňu Zázemí, na nej bol aj jej prvý hit Ty mi smíš i lhát.

Zdroj: ČT



V 80. rokoch vyšli albumy Kdo jsem vlastně já (1981), V tuto chvíli (1983), Máme si co říct (1985), Bez lásky láska není (1987). Už v roku 1993 získala Zlatú platňu Supraphonu za milión predaných platní. V roku 1998 vyšla kompilácia hitov 20x Jitka Zelenková.



V novom miléniu vyšli albumy Jitka (2000), Sametový hlas (2004) a Pod kůží (2006), Moje Vánoce (2007), trojkompilácia Zlatá kolekce (2010), Krásný důvod (2012), Já tě mám ráda (2014), Intimity (2018). Umeleckú a životnú dráhu priblížila speváčka v knihe Sem tam z roku 2015.



K minuloročnému životnému jubileu speváčky vydal Supraphon v máji výberovku Best Of. Ponúka 21 úspešných piesní z jej repertoáru, medzi nimi Zpívání, Ty mně smíš i lhát, Mít svuj kout, Rád, Máme si co říct či Bez lásky láska není.

Zdroj: ČT

Nedávno si 71-ročná speváčka prostredníctvom fotografií so zmenami svojej vizáže zaspomínala na svoje začiatky. Zelenková, ktorá je povestná hrivou bohatých kučeravých vlasov, si musela vypočuť mnohé posmešky. „Keď som začala spievať a mala som také krátke afro, posmievali sa mi, že som ako opica,” prezradila umelkyňa.

Skúšala preto rôzne účey, ale vždy sa nakoniec vrátila k svojim prirodzeným kučerám. V instagramovom príspevku si môžete pozrieť jej vlasové premeny v priebehu čias.