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Bozky a sex pred kamerou a potom: Herečku z Oteckov zbalil o 16 rokov starší kolega!

Anna Jakab Rakovská
Anna Jakab Rakovská (Zdroj: TV MARKÍZA)
© Zoznam/ev © Zoznam/ev

BRATISLAVA - Dokopy sa dali doslova pred kamerami. V seriáli si strihli sexuálne scény a potom sa z Anny Rakovskej a Roba Jakaba stal pár. Dnes už sú manželmi a majú spolu dcérku Agnes.

Anna Rakovská sa narodila 4. júna 1993. Študovala na gymnáziu v Prešove, neskôr na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením Michala Vajdičku a Ľuboša Kostelného. 

Galéria: Robo Jakab a Anička Rakovská

Už počas školy hosťovala v profesionálnych divadlách, najmä v Slovenskom národnom divadle, kde hosťuje dodnes. Spolupracuje aj s Prešovským národným divadlom. Po škole získala angažmán v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

Bozky a sex pred
 (Zdroj: TV MARKÍZA)

Je známa z viacerých seriálov, napríklad Kolonáda, Oteckovia, Kuchyňa a s kolegyňou Jankou Kovalčíkovou účinkovala v internetovom seriáli Kavej. Objavila sa vo filmoch Špina, Tlmočník, Na prach.

Je vydatá za kolegu Róberta Jakaba, s ktorým má dcérku Agnes. Svadba sa konala koncom augusta 2018 a bábätko porodila herečka v septembri 2020. Iskra medzi nimi preskočila pri nakrúcaní seriálu Kolonáda. V projekte verejnoprávnej televízie si strihli bozkávaciu aj sexuálnu scénu. Keď spolu nakrúcali film Špina, boli už partnermi. 

Bozky a sex pred
 (Zdroj: RTVS)

Robo Jakab svadba
 (Zdroj: Facebook R.J., Henrich Mišovič)

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