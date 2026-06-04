Bozky a sex pred kamerou a potom: Herečku z Oteckov zbalil o 16 rokov starší kolega!

BRATISLAVA - Dokopy sa dali doslova pred kamerami. V seriáli si strihli sexuálne scény a potom sa z Anny Rakovskej a Roba Jakaba stal pár. Dnes už sú manželmi a majú spolu dcérku Agnes.
Anna Rakovská sa narodila 4. júna 1993. Študovala na gymnáziu v Prešove, neskôr na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením Michala Vajdičku a Ľuboša Kostelného.
Už počas školy hosťovala v profesionálnych divadlách, najmä v Slovenskom národnom divadle, kde hosťuje dodnes. Spolupracuje aj s Prešovským národným divadlom. Po škole získala angažmán v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
Je známa z viacerých seriálov, napríklad Kolonáda, Oteckovia, Kuchyňa a s kolegyňou Jankou Kovalčíkovou účinkovala v internetovom seriáli Kavej. Objavila sa vo filmoch Špina, Tlmočník, Na prach.
Je vydatá za kolegu Róberta Jakaba, s ktorým má dcérku Agnes. Svadba sa konala koncom augusta 2018 a bábätko porodila herečka v septembri 2020. Iskra medzi nimi preskočila pri nakrúcaní seriálu Kolonáda. V projekte verejnoprávnej televízie si strihli bozkávaciu aj sexuálnu scénu. Keď spolu nakrúcali film Špina, boli už partnermi.