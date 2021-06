Slávny herec si rypol do kolegyne: Ty zas*atý kretén! A potom... Fíha

LOS ANGELES - Už vyše 30 rokov trpí herec Michael J. Fox zákernou Parkinsonovou chorobou. Keď sa dozvedel svoju diagnózu, bol tri roky ženatý s Tracy Pollan. Jeho zoznamovanie sa s budúcou manželkou pritom vôbec nevyzeralo na to, že títo dvaja skončia spolu. Vulgárne mu vynadala!

Michael J. Fox sa narodil 9. júna 1961 ako Michael Andrew Fox. Ako 15-ročný začal účinkovať v kanadskom seriáli Leo and Me a neskôr sa vybral do Los Angeles, aby urobil hereckú kariéru.

Zdroj: MGM

V 80. rokoch sa jeho kariéra naplno rozbehla. Okrem filmov účinkoval aj v seriáli Rodinné putá (Family Ties), za ktorý dostal tri ceny Emmy. Jeho najznámejším filmom je jednoznačne Návrat do budúcnosti, ku ktorému neskôr vznikli ďalšie dve pokračovania.

Michael zaujal producentov nielen svojím talentom, ale aj pohybovým nadaním a okrem toho dokázal hrať na gitaru.

Objavil sa vo filmoch ako Tajomstvo môjho úspechu, Obete vojny, Doktor Hollywood, Neuveriteľná cesta, Mars útočí!, Atlantída: Tajomná ríša a v seriáloch Všetci starostovi muži, Zachráň ma, Dobrá manželka, Prezident v poradí a v iných.

Zdroj: Touchstone Television

Pri práci sa zoznámil aj so svojou manželkou Tracy Pollan. V roku 1985 hrala epizódnu úlohu v Rodinných putách. Raz pri obede si ju Michael začal odberať kvôli cesnakovému dychu. A ona mu to veru nedarovala. „To bolo úbohé a hrubé a ty si totálne zas*atý kretén!” vynadala mu bez servítky pred ústami. A ako píše Guardian, herec sa okamžite zamiloval.

Dvojica sa neskôr vzala, no po troch rokoch manželstva, keď ich syn Sam bol ešte batoľa, prišla krutá diagnóza. Michael si v roku 1991, ešte pred 30. narodeninami, vypočul, že má Parkinsonovu chorobu.

Okrem trasenia rúk má problém s chôdzou a udržiavaním rovnováhy, občas musí používať kolieskové kreslo, má tiež problém formulovať slová. „Je to náročné. Ale Parkinson je horší pre ľudí okolo mňa než pre mňa samotného,” uviedol pred pár mesiacmi pre Guardian herec, ktorý sa odmieta ľutovať.

Zdroj: Studio Hamburg Enterprises

Štyri roky po tom, ako sa dozvedel diagnózu, sa dokonca s manželkou rozhodli pre ďalšie dieťa – narodili sa im dvojičky, dievčatká Schuyler a Aquinnah. A v roku 2001 prišla na svet ich najmladšia Esme. „Doma už bolo príliš ticho. Vedeli sme, že potrebujeme, aby tu bolo hlučnejšie,” povedal so smiechom herec.