Tragická smrť v Dunaji: Spevákovo telo našli až po troch týždňoch!

PRAHA - Jeho piesne pozná snáď každý. Holubí dům, Jahody mražený, Což takhle dát si špenát... Všetky znejú, akoby ich naspieval muž v najlepších rokoch. Jiří Schelinger pritom tragicky zahynul len mesiac po svojich 30. narodeninách. Dnes by mal 70 rokov.

6. marca 1951 sa Bousove (okres Chrudim) narodil spevák a skladateľ Jiří Schelinger. Vyrástol v rodine učiteľa hudby. Jeho vzormi boli Ray Charles a Otis Redding. Svoju prvú skupinu Nothing But Nothing založil už na základnej škole a hral v nej na gitaru.

Jeho ďalšie účinkovanie je spojené s pražskými kaviarenskými skupinami. Tam ho našiel Karel Šíp a ponúkol mu miesto speváka v skupine Faraon. S ňou nahral prvý veľký hit Holubí dům. Šípov Faraon bol akousi českou napodobeninou anglickej skupiny Mungo Jerry.



V roku 1974 prešiel do skupiny Františka Ringo Čecha, s ním vydal v roku 1975 album s názvom Nemám hlas jako zvon. S kapelou Ringo Čecha koncertovali v roku 1977 so skupinou Smokie.



Schelinger hral v hudobných filmoch Romance za korunu a Trhák. Naspieval titulné piesne do filmov Hop a je tu lidoop a Což takhle dát si špenát. Obidva filmy mali premiéru v roku 1977.

Jeho sľubnú spevácku kariéru ukončila tragédia, keď zomrel za dodnes úplne nevysvetlených okolností 13. apríla 1981 v Bratislave. Z oslavy po vydarenom koncerte šla partia po starom moste cez Dunaj a skúšali svoje schopnosti chôdzou po zábradlí a skokom do Dunaja. Jeho telo našli v Dunaji až po troch týždňoch. V ten osudný deň mal iba mesiac po tridsiatych narodeninách.



Jeho spevácku dráhu približuje kompilačný dvojalbum Jsem prý blázen jen (To nejlepší z let 1973 – 1981), ktorý vyšiel vo februári 2006. K nedožitej 60-tke vyšiel vo februári 2011 nový kompilačný trojalbum Čas 51:71:81.