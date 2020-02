Životná tragédia slovenského herca: Vzácna choroba mu vzala manželku... Mala len 33 rokov!

BRATISLAVA - Ich manželstvo dalo vzniknúť ďalšiemu hereckému klanu. Dušan Kaprálik sa oženil s dcérou staršieho kolegu Ela Romančíka a Helena mu priviedla na svet dve deti. Obe sa venujú herectvu. No o svoju mamu prišli, keď mali len 9 a 6 rokov.

Dušan Kaprálik sa narodil 21. februára 1948 v Martine. Jeho cieľom spočiatku nebolo herectvo, ale ako účastník recitačných súťaží si na prihlášku ako druhú školu uviedol VŠMU. Talentové prijímacie skúšky boli v skoršom termíne a to mu nakoniec predurčilo cestu, keďže ho prijali.

Zdroj: RTVS

Pôsobil v Divadle Andreja Bagara v Nitre a od roku 1973 je členom Novej Scény v Bratislave.

Okrem herectva sa venuje aj réžii a jeho hlas je známy z dabingu. Mohli ste ho počuť aj v sérii o Harrym Potterovi ako Kreachera, v Šmolkoch ako Tatka Šmolka, v Addamsovcoch ako strýka Festera a v mnohých filmoch.

V posledných rokoch si zahral napríklad vo filmoch Únos alebo Učiteľka, objavil sa v seriáloch Delukse, Vlci, Kriminálka Staré Mesto, hráva aj v Rodinných či Susedských prípadoch, kde môžete vidieť aj jeho deti či nevestu.

Zdroj: TASR

Kaprálik má štyri deti – Martina, Zuzanu, Ondreja a Danku. Prví traja sa tiež uplatnili v hereckej sfére a v divadle či pred kamerami už pôsobia aj vnúčatá – deti zo zväzku Martina a jeho hereckej kolegyne Michaely Kaprálikovej, za slobodna Medvecová. Na Novej scéne dokonca celý herecký klan účinkuje v hre pre deti Kozliatka a vlk.

Zľava dole: Michaela Kapráliková, Martin Kaprálik a Zuzana Kapráliková. Hore Dušan Kaprálik a v strede Michal a Martina Kaprálikovci. Zdroj: Nová scéna

Martina a Zuzanu má Dušan Kaprálik zo zväzku so svojou prvou manželkou Helenou, dcérou Ela Romančíka. Bohužiaľ, ich láska skončila tragicky. Helena ešte veľmi mladá začala mať zdravotné problémy, najprv s kĺbmi, potom s obličkami.

„Pamätám si, že práve sme boli so Zuzkou na Hviezdoslavovom Kubíne, kde vyhrala a cestou naspäť sme prespali v Martine. V noci mi zatelefonovali, že Helena zomrela. Bol to pre mňa strašný šok. Nechápal som to, pretože ešte pred odchodom sme boli u špecialistov a nikto nič nezistil,“ spomínal pred pár rokmi herec a pre Nový čas dodal, že išlo o nejakú vzácnu chorobu, ktorej celý priebeh trval asi rok a pol. Ich deti Martin a Zuzana mali vtedy 9 a 6 rokov.

Neskôr stretol šermiarku Silviu, mladšiu o 13 rokov, s ktorou má dvojičky Ondreja a Danku.