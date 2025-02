Kratina už všetko zlé prežil: V mladosti skončil vo väzení a prvá žena mu aj s dcérou zdrhla!

Vladimir Kratina (Zdroj: ČT/Vladimír Holomek/reprofoto)

Vladimír Kratina sa narodil v Prahe, ale detstvo prežil na Křivoklátsku. Keď mal 12 rokov, rodina sa presťahovala do Ostravy, kde študoval na gymnáziu, zároveň hral na bicie a gitaru v študentskej kapele. Chcel byť leteckým mechanikom, ale po maturite nastúpil na DAMU, keďže jeho vtedajšia láska išla študovať do Prahy. Vysokú školu absolvoval v roku 1975.

Vladimír Kratina (Druhý dech) (Zdroj: ČT/Mirslav Jirsa/reprofoto)

V mladosti mal Vladimír Kratina aj drsnú skúsenosť. Keď mal 20 rokov a panoval totalitný režim, pri májových oslavách strhol z divadelného štúdia DAMU sovietsku vlajku. Následne ho chytili príslušníci štátnej bezpečnosti, zmlátili ho obuškom a zavreli do väzby. Hrozilo mu 18 mesiacov nepodmienečne. Zažil fyzické útoky i psychický teror a aj napriek tomu, že sa naučil byť v živote nad vecou, si traumu v sebe nesie dodnes. Nebyť jeho profesora, herca Ota Sklenčku, ktorý sa zaňho prihovoril a získal preňho milosť od vtedajšieho prezidenta Ludvíka Svobodu, by to s ním asi nedopadlo dobre a s hereckou kariérou by sa bol musel zrejme rozlúčiť.zaspomínal Vladimír Kratina pre web Prima ženy

Vladimír Kratina (Křehké vztahy) (Zdroj: FSB/Karel Ješátko/reprofoto)

Prvú veľkú filmovú rolu mu zveril Juraj Herz vo filme Krehké vzťahy. Ďalšie väčšie úlohy si zahral vo filmoch Mŕtvi učia živých, Evo, vdej se!, či Všetko alebo nič. Potom filmové príležitosti ubúdali, zvýšila sa však frekvencia práce pre televíziu. Širokú popularitu mu priniesli seriály Druhý dech, Letiště, Cesty domů, Ordinace v růžové zahradě, Místo zločinu Plzeň, Já, Mattoni, Zoo a tiež účasť v tanečnej šou StarDance.

Vladimír Kratina (Ordinace v růžové zahradě) (Zdroj: TV Nova/reprofoto)

Prvou manželkou Vladimíra Kratinu bola bábkoherečka Šimona Součková, s ktorou sa zobrali krátko po vysokej škole a mali spolu dcéru Máriu. Z manželstva však veľmi rýchlo vyprchalo šťastie a zakrátko sa rozpadlo. Součková si našla nového partnera, s ktorým emigrovala do Francúzska. Kratina veľmi ťažko zvládal odlúčenie od dcéry, ktorú nevidel 10 rokov.prezradil herec webu Prima Ženy

Po náročnom rozvode s prvou ženou si herec Vladimír Kratina možno myslel, že lásku už nikdy nestretne. Hoci mal počas svojho „staromládeneckého obdobia“ a 12-ročnej pauzy kratšie vzťahy, skutočne sa znovu zamiloval až v 40-tich rokoch. Zdravotnú sestru Jitku si zobral v roku 1992 a majú spolu dve dcéry, Dominiku a Sofiu. S prvou dcérou Maruškou sa stretli až keď mala 36 rokov a sama sa stala mamou.