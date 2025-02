Nešťastná láska, alkohol a antidepresíva: Legendárnu herečku prestal baviť svet, skončila ako troska!

(Zdroj: Bontonfilm)

Jana Šulcová sa narodila 12. februára 1947. K herectvu ju to ťahalo už odmalička a po gymnáziu išla študovať na DAMU. Už počas štúdia získala skúsenosti v divadle i pred kamerami. V televízii debutovala v rozprávke Kresadlo a postupne sa jej herecká kariéra rozbehla. „Pauzu som mala, len keď sa narodili deti... Točila som veľa, ale nikdy nie tak, aby som zanedbala deti,“ spomínala pred niekoľkými rokmi. Diváci ju poznajú z filmov Mata Hari, Dlhá biela niť, Kráska a zviera, Panenka, S tebou mě baví svět, Súkromné životy, Fešák Hubert, Občiansky preukaz, Kobry a užovky. Objavila sa aj v seriáloch Bol raz jeden dom, My všichni školou povinní, Cirkus Humberto, Náhrdelník, Horákovci, Cukráreň, Trpaslík a iných.

Manželom Šulcovej bol kolega Oldřich Vízner, s ktorým má dve dcéry. Lenže po takmer 20 rokoch manželstva prišla kríza, z ktorej sa ich vzťah už nespamätal.vyznala sa herečka v programe 13. komnata.



Nasledoval rozvod a u Šulcovej nastúpili depresie. „Vtedy zaklopal na dvere diabol, ktorý sa volá alkohol. Nemohla som spať, každých 20 minút som sa budila. V nedeľu o štvrtej ráno som šla nakupovať do samoobsluhy. Nemala som vôbec pojem o čase,” prezradila Šulcová. Našťastie sa jej podarilo boj nad alkoholom vyhrať, nedôvera ju však sprevádzala stále. „Je to už tridsať rokov a ja to mám stále na tanieri...,“ zhrnula svoje pocity Šulcová, ktorá si myslela, že otvoreným priznaním problémov aj následnej cesty z nich môže niekomu pomôcť.

Nešťastná láska, rozvod, alkohol a antidepresíva ju doviedli až na pokraj síl. Zmáhali ju však aj zdravotné problémy.opisovala herečka, ktorá doslova bojovala o život.zverila sa v rozhovore pre Ona Dnes.

Potom nasledovali ďalšie problémy. „Sedem rokov po rozvode som išla na operáciu štítnej žľazy... Po troch rokoch som začala zdvojene vidieť a musela sa podrobiť ďalšej operácii, tentokrát oka. Lenže oko ešte dlho potom vyzeralo ináč a všade sa senzáciechtivo písalo, že čo to so mnou urobil alkohol, rozvod a pokazená plastika,“ tvrdila herečka.

Napriek veľkej bolesti z manželovej zrady sa na sklonku života rozhodla, že mu odpustí. Vízner mal svoju exmanželu dokonca navštevovať aj v posledných mesiacoch jej života, keď pre zdravotné problémy už takmer nevychádzala z domu. K sebe sa však nikdy nevrátili. Herečka zomrela 28. júna 2023 a jej skon prišiel náhle. Zomrela vo svojom dome v pražských Vokoviciach, kde skolabovala pred zrakom svojich dcér.doplnila jej dcéra s tým, že príčinou smrti bolo zlyhanie srdca.