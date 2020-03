Neuveríte, tento akčný hrdina má už 80: Bojí sa ho aj smrť a chrípka dostáva prevenciu na Chucka Norrisa!

Chuck Norris sa narodil 10. marca 1940. Slúžil v ozbrojených silách USA, neskôr vyhral veľa turnajov v bojových umeniach a vyvinul svoje vlastné, nazývané Chun Kuk Do.

Zdroj: Millennium Films

V Hollywoode začínal tak, že trénoval celebrity, ktoré potrebovali pred kamerou ukázať nejaké bojové umenie. Potom sa objavil v komédii The Wrecking Crew a Bruce Lee mu ponúkol účinkovanie vo filme The Way of Dragon, kde stvárnil, prekvapivo, zloducha.

A tak odštartovala Chuckova filmová kariéra. Zahral si vo filmoch ako Delta Force, Majster Kickboxu, Prezidentov muž, Expendables 2. Účinkoval tiež v seriáli Walker, Texas Ranger.

Zdroj: Millennium Films

Okrem spomínaných začiatkov stvárňoval zvyčajne len kladných hrdinov, ktorí všetko zvládnu a nezastaví ci ani niekoľkonásobná presila. Práve na základe toho vzniklo množstvo vtipov, ktoré sa neskôr transformovali do meme obrázkov.