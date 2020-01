Slovenský moderátor schudol aj opeknel: Tieto staré FOTO... Ó, Bože, to nemôže byť pravda!

Milan Junior Zimnýkoval sa narodil 31. januára 1978. Venoval sa folklóru. Vyštudoval dejepis a angličtinu, no už počas vysokej školy sa dostal k moderovaniu v regionálnom rádiu. Neskôr sa stal jednou z hviezd Fun Rádia. Už 10 rokov tvorí ostrieľanú dvojicu s Marcelom Forgáčom.

V roku 2010 vytvoril v televízii moderátorský pár v rámci Telerána s Lindou Wagnerovou. Na tejto pozícii však nezotrvali príliš dlho. Zato v RTVS mu to ladilo s Kristínou Tormovou, vtedy Farkašovou, v Legendách popu. Potom s Marcelom prevzali reláciu Nikto nie je dokonalý po Elene Vacvalovej a Oliverovi Andrásym. V roku 2015 zas dostali Junior a Marcel flek ako moderátori šou Česko Slovensko má talent. Neskôr sám Zimnýkoval začal nakrúcať reláciu Moja mama varí lepšie ako tvoja.

Od čias Telerána sa však Junior poriadne zmenil. Kilá zhadzoval kvôli šou Take me out. „Už nie som obézny, iba tučný, ale tá zmena je radikálna. Myslím si, že nejakých 10 kíl išlo dole,“ priznal vtedy moderátor, ktorému v televízii museli vymeniť aj šatník. „Ľudia zo štábu, ktorí ma poznajú z Nikto nie je dokonalý, mi povedali, keď ma takto videli, že: však, ale ty si fešák. Aká zmena,“ pochválil sa Junior.

Okrem úbytku váhy sa mu však po prechode z rádia do televízie podarilo vylepšiť si aj imidž. Naozaj vyzerá oveľa lepšie. Veď pozrite na tieto staré fotky: