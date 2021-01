Tučné FOTO slovenského moderátora: Fú, fakt mal toľko kíl?!

Fanúšikovia si už zrejme len hmlisto spomínajú na to, že Junior nebol vždy taký fešák ako teraz. Roky k nemu patrili kilá navyše, ktorých sa už ale našťastie zbavil.

Aktuálne si zaspomínal, ako vyzeral v roku 2010 a asi po prvý raz priamo prezradil, koľko vtedy vážil. Displej na váhe mu ukazoval 126 kilogramov! Tomu sa dnes už celkom ťažko verí...

Zdroj: Instagram MZ

Asi ako každý človek s nadváhou, aj Junior sa pokúšal so sebou niečo robiť. A vyšlo to približne pred tromi rokmi, keď mal s Jakubom Prachařom moderovať program Take me out. „Režisér Eibner mi povedal, že keď neschudnem, tak do Take me out ma neberie. A nedám hlavne robiť túto prácu, túto šou nejakému českému onému,“ povedal vtedy pred kamerami jojkárskeho Top Staru moderátor.

A pokračoval ďalej. Zmenil svoj životný štýl, začal viac športovať a podarilo sa mu dostať do skvelej formy, ktorú si drží doteraz.