Prvá manželka Jula Satinského: Tragická smrť v zahraničí

Oľga Lajdová sa narodila 19. augusta 1943 v Bratislave. Krásna Slovenka bola tanečnicou, ale aj prekladateľkou. Ako tanečnica účinkovala v Štátnom divadle v Košiciach, v Slovenskom národnom divadle a pôsobila aj na Vysokej škole múzických umení. Okrem toho učila na jazykovej škole a bola prekladateľkou.

Oľga bývala na Dunajskej ulici v Bratislave – rovnako ako Júlis Satinský. Ich príbeh lásky sa však začal až v roku 1962 na lodi počas natáčania filmovej komédie Výlet po Dunaji, pretože sa dovtedy nepoznali. Julo Satinský mal v tom čase dvadsať rokov, Oľga Lajdová o rok menej.

Prvé roky ich vzťahu boli komplikované, keďže zaľúbenci takmer vôbec neboli spolu. Riešili to bohatou korešpondenciou. Lajdová žila najskôr v Košiciach, kde mala angažmán v baletnom súbore v divadle, krátko po jej návrate do Bratislavy Satinský narukoval na základnú vojenskú službu. Už niekoľko týždňov po jeho návrate z vojenčiny Lajdová odcestovala na polročný pobyt do Ameriky.

Dvojica nakoniec spolu strávila 20 šťastných rokov. A potom prišla tragédia. Oľga zomrela 22. januára 1985 vo veku 41 rokov, utopila sa pri kúpaní v Karibiku na ostrove Svätý Tomáš na Amerických Panenských ostrovoch a je tam aj pochovaná. Známeho herca smrť manželky tvrdo zasiahla. Situácia bola o to horšia, že sa nemohol zúčastniť ani na jej pohrebe, ktorý sa konal ďaleko za hranicami našej - vtedy socialistickej - republiky.