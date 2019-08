Slávny herec po rokoch priznal: Môj otec bol gay!

Robert De Niro sa narodil 17. augusta 1943 v americkom New Yorku ako syn talianskych vysťahovalcov, známych maliarov Roberta De Nira a Virginie Admiralovej, ktorí sa rozviedli, keď mal dva roky. V tom čase Robert starší s pravdou vyjsť von nemohol a upadal do depresií.

Aj po rozvode ale žil v blízkosti svojho syna a mali spolu vynikajúci vzťah. Po rokoch sa herec rozhodol vzdať svojmu otcovi poctu dokumentom. Najprv bol určený len pre hercove deti, ktoré nie všetky svojho dedka zažili. Neskôr sa De Niro rozhodol ísť s ním na verejnosť.

A práve v tomto svojom diele odhalil, že jeho otec bol gay. „Ja som si toho nebol úplne vedomý. Škoda, že sme o tom nehovorili oveľa viac. Moja matka nechcela o týchto veciach hovoriť a ako dieťa o to ani nemáte záujem. Neboli sme typ otca a syna, ktorí hrali spolu baseball, ako asi tušíte, ale mali sme medzi sebou puto. Opäť platí pravidlo neodkladať veci na neskôr. Pre svoje deti chcem, aby sa na chvíľu zastavili, zotrvali, a uvedomili si, že niekedy treba urobiť veci teraz miesto neskôr, pretože neskôr môže byť 20 rokov od teraz a to je už príliš neskoro,“ vyjadril sa vtedy Robert.

Zdroj: SITA/Photo by Michael Zorn/Invision/AP

Svet filmu De Nira okúzlil veľmi skoro. Svoju hereckú kariéru začal koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia francúzskym filmom Trois chambres a Manhattan (1965). Osudovým stretnutím pre neho bola prvá spolupráca s režisérom Martinom Scorsesem vo filme Mean Streets (Mizerné ulice, 1973). Snímka Taxi Driver (Taxikár, 1976) mu vyniesla Zlatú palmu na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Cannes vo Francúzsku. De Niro za rolu duševne narušeného taxikára brázdiaceho nočné cesty New Yorku získal aj nomináciu na Zlatý Glóbus i na Oscara za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe. Umelec je známy svojou detailnou prípravou na herecké úlohy. Počas prípravy na rolu jazdil údajne päť týždňov ako taxikár, aby sa vedel vcítiť do pocitov hlavného hrdinu.

Ďalšou vynikajúcou snímkou bol film Raging Bull (Zúriaci býk, 1980). Ten De Nirovi vybojoval druhého Oscara za hlavnú rolu a Zlatý Glóbus. Robert De Niro čítal životopis hlavného hrdinu Jakea LaMottu ešte v priebehu nakrúcania filmu Krstný otec II (1974) a ihneď v ňom vycítil potenciál pre skvelý film. Viac ako štyri roky mu trvalo presvedčiť Scorseseho, aby sa do toho projektu pustili. Režisér Scorsese totiž údajne nemal v láske športové témy.

Ďalším spoločným projektom herca a režiséra Scorseseho bol film Goodfellas (Mafiáni, 1990), kde sa stal De Niro legendou a začal byť označovaný ako jeden z najlepších predstaviteľov mafiánskych rolí. Film Casino (Kasíno, 1995) vznikol podľa skutočných udalostí a takmer dokumentárnym spôsobom mapuje svet mafie.

Zdroj: Warner Bros.

Herec sa podpísal pod spoluprácu aj s ďalšími svetovými režisérskymi špičkami ako Elia Kazan, Bernardo Bertolucci, Alan Parker, či Quentin Tarantino. Medzi filmy, ktoré umelcovi získali uznanie kritiky i laickej verejnosti, patrí Bertolucciho veľkolepé 1900 (XX. storočie, 1976), krimi True Confessions (Pravdivé spovede, 1981), či vrcholné dielo režiséra Sergia Leoneho C'era una volta in America (Vtedy v Amerike, 1984).



De Niro zvládol presvedčivo aj komediálny žáner. Najvýraznejšiu príležitosť dostal v snímkach Analyze This (Analyzuj, 1999) a Analyze That (Analyzuj znova, 2002) s komikom Billy Crystalom. Predviedol sa tiež v komédiách Meet the Fockers (Jeho foter, to je lotor, 2004), Last Vegas (Frajeri vo Vegas, 2013) alebo Dirty Grandpa (Dedo je lotor, 2016).

Zdroj: Universal pictures

Filmová legenda Robert De Niro sa objavil aj v romantických filmoch. Za vedľajšiu rolu s snímke Silver Linings Playbook (Terapia láskou, 2012) bol opäť nominovaný na Oscara. Bývalého mafiánskeho bossa Giovanni Manzoniho si herec zahral spolu so svojou ráznou filmovou manželkou Maggie (Michelle Pfeiffer) v snímke Luca Bessona Malavita (Mafiánovci, 2013), kde bola jeho rodina s dvoma deťmi umiestnená do programu na ochranu svedkov. Ich chovanie a návyky sa však stanú pre život v utajení prekážkou. Mafiánstvo majú jednoducho v krvi.



V roku 2015 hravo zvládol úlohu aktívneho dôchodcu Bena Whittakera vo filme The Intern (Stážista). Kritika označila snímku za najmilšie komediálne prekvapenie roka. Stretnutie dvoch rozdielnych generačných pohľadov na dnešný moderný svet IT a starej školy bol v réžii Nancy Meyers úsmevný. Divákov v kinách rozosmievala prekvapivo nevhodná otázka mladého personalistu "Kde sa vidíte o 10 rokov?", ktorú položil pri nástupe 70-ročnému dôchodcovi do firmy.



Do sveta boxu sa De Niro vrátil rolou hviezdneho trénera Raya Arcela v životopisnom filme Hands of stone (Ruky z kameňa, 2016).