V dome Roberta De Nira vyčíňala drzá zlodejka: Polícia ju našla, ako kradne vianočné darčeky!

NEW YORK - Známy americký herec Robert De Niro (79) takmer prišiel o svoje vianočné darčeky. Do jeho domu v New Yorku sa totiž vlámala sériová zlodejka, ktorá sa zamerala práva na to, čo mal tento umelec pod stromčekom. Našťastie ju v tom čase už sledovala polícia a nakoniec ju pristihli priamo pri čine.