Obrovský ŠOK: 79-ročný Robert De Niro OPÄŤ OTCOM... Partnerka mu tajne porodila 7. dieťa!

Galéria fotiek (4) Robert De Niro je 7-násobným otcom.

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Niekto si v jeho veku užíva vnúčatá, no on je čerstvým oteckom! Oscarový herec Robert De Niro (79) šokoval reportéra z ET Canada, keď odhalil, že detí nemá 6, ale už 7. Jeho partnerka Tiffany Chen nedávno porodila v úplnej tajnosti!