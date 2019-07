Hviezdny Vin Diesel: Najprv ho ako herca nikto nechcel!

Vin Diesel sa narodil 18. júla 1967 ako Mark Sinclair. Svojho biologického otca nikdy nepoznal, od nevlastného otca si neskôr požičal priezvisko Vincent, z ktorého si v skrátenej forme urobil nové meno.

Na divadelných doskách debutoval ako sedemročný dosť kurióznym spôsobom. S bratom a kamarátmi sa ako malí vandali vlámali do divadla, kde sa chceli vybúriť. Umelecký režisér, ktorý ich prichytil, im však namiesto volania polície ponúkol roly. Neskôr študoval kreatívne písanie, ktoré ho doviedlo k písaniu scenárov.

Vin Diesel vo filme Zachráňte vojaka Ryana Zdroj: Amblin Entertainment

Na svoje chvíle v americkom Hollywoode ale musel čakať dlho. Hoci hercom sa chcel stať už od 7 rokov, svoju prvú veľkú úlohu vo filme Stevena Spielberga Zachráňte vojaka Ryana (1998) dostal až vo veku 30 rokov, pripomenul pred niekoľkými rokmi v rozhovore herec a pokračoval, že medzitým zažil niekoľko pádov. Podporu nachádzal predovšetkým u svojej matky astrologičky, vyjadril sa ďalej Diesel, ktorý vraj dodnes pociťuje strach z neúspechov.

Jeho prvé neúspechy ho inšpirovali k nakrúteniu krátkometrážneho filmu Multi-Facial (1995). Zobrazil v ňom jeden deň amatérskeho herca, ktorého na kastingoch odmietajú z absurdných dôvodov. Snímka na filmovom festivale vo Cannes (Francúzsko) zaujala a našli sa producenti, ktorí poskytli Dieselovi financie na film Strays (1997). Ten sa na festivale nezávislého filmu Sundance Film Festival v roku 1997 dočkal priaznivých recenzií, očakávaný finančný úspech sa však nedostavil.

Zdroj: telkac.sk

Film Multi-Facial si všimol režisér, producent a scenárista Steven Spielberg a ako sme už spomínali, obsadil Vina Diesela do úspešnej vojnovej drámy Zachráňte vojaka Ryana (1998). Vinovi Dieselovi sa tak otvorila cesta k filmovej kariére. Zabodoval v ďalších filmoch, napríklad v akčnej kriminálke The Fast and the Furious (Rýchlo a zbesilo, 2001), pričom účinkoval aj v ďalších dieloch tejto drámy (až do čísla osem). Okrem toho hral aj v nízkorozpočtovom filme Find Me Guilty (Dokážte mi vinu, 2006) alebo vo výpravnej sci-fi dráme Guardians of the Galaxy (Strážcovia Galaxie, 2014).

Aktuálne Vin na svojom instagrame intenzívne informuje fanúšikov o nakrúcaní Rýchlo a zbesilo 9.