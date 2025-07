Hviezda z Básnikov zomrela v zabudnutí: Tragický koniec herečky, ktorú preslávili legendárne hlášky

Blažena Holišová v seriáli Žena za pultom (Zdroj: TV Barrandov)

Blažena Holišová sa narodila v roľníckej rodine 11. júla 1930 v Nenkoviciach pri Kyjove. Vyučila se za krajčírku a istú dobu se tomuto remeslu aj venovala. Už v detstve však inklinovala k divadlu a keď si podala prihlášku na brnenskú JAMU, prijali ju na prvý pokus. Po absolvovaní vysokej školy v roku 1956 získala angžmán v Národním divadle Brno a neskôr sa stala členkou činohry Národního divadla v Prahe, kde počas divadelnej kariéry stvárnila takmer 70 rolí.

Práve prestup do Národního divadla ju však stála manželstvo. V brnenskom divadle sa zoznámila so svojím prvým mužom, ktorým bol dirigent Evžen Holiš. Po jej odchode do Prahy sa manželstvo ocitlo v kríze a láska na diaľku nevydržala. Zaujímavosťou je, že neksôr sa jeho druhou manželkou stala herečka Hana Horká, ktorá je mamou Hany Holišovej, hviezdy seriálu Ulice. Hana sa však so svojou nevlastnou mamou Blaženou nikdy nestretla. „Pani Blažena Holišová bola prvou ženou môjho otca a neboli sme v kontakte. Aj keď by som o to stála, nebolo už možné sa s ňou osobne zoznámiť,“ prezradila webu Prima Ženy s tým, že ju to mrzí.

Blažena Holišová sa iba rok po rozvode znovu vydala za nie veľmi známeho herca Valentina Knora. Veľká láska však tiež príliš dlho netrvala. Manžel totiž asi po dvoch rokoch zmizol z jej života a herečke ostali iba oči pre plač. Ďalej už osud nepokúšala a všetku energiu vložila do práce.

Holišová mala veľký herecký talent a najčastejšie ju obsadzovali do úloh temperamentných manželiek, matiek či ráznych dedinčaniek, niekedy až semetrík. „To bola zlatá pani. Veľmi pekne sa ku mne správala. Keď mi mala dať facky, dopredu sa veľmi ospravedlňovala, ale keď došlo na záber, tak ma mlátila skoro extrémne,“ zaspomínal si jeden z jej seriálových synov Václav Knop pre web ahaonline.cz.

Blažena Holišová vo filme Půl domu bez ženicha (Zdroj: FS Barrandov/Jaroslav Trousil)

Pred kamerou sa najčastejšie objavovala v úlohe manželky Rudolfa Hrušínského a Vladimíra Menšíka. Hrušínskeho filmovou partnerkou bola v Menzelovom a Hrabalovom filme Slavnosti sněženek, v komédii Rozpuštěný a vypuštěný alebo vo filme Pozor, vizita! S Menšíkom zase vytvorila manželský pár vo filmoch Můj brácha má prima bráchu a Brácha za všechny peníze, Půl domu bez ženicha či v jednej časti seriálu Třicet případů majora Zemana. Poslednú filmovú rolu hrala ako pani Hubáčková vo filme Jak básníkům chutná život. Pamätáme si aj zo seriálu Žena za pultom.

Blažena Holišová vo filme Pozor, vizita (Zdroj: FS Barrandov)

Na sklonku života mala Holišová viacero zdravotných problémov. Posledné roky svojho života prežila v malom byte, kde sa o ňu staral jej syn. Trápila ju bolesť kĺbov a mala problémy s pohybom. Kvôli tomu došlo aj k nešťastnej nehode pri žehlení.posťažovala sa v lete 2009 denníku Aha. Odvtedy sa jej stav nezlepšil, pre zdravotné problémy nevychádzala von, a preto rýchlo upadla do zabudnutia. Keď sa k tomu všetkému pridala Parkinsonova choroba, bol to začiatok konca.prezradil vtedy jej syn. Blažena Holišová zomrela 7. apríla 2011 vo veku 80 rokov.