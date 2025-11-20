Vin Diesel obvinený zo sexuálneho obťažovania: Hlási veľké VÍŤAZSTVO... Súd skončil skôr ako začal!

LOS ANGELES - Hollywoodska megastar Vin Diesel si môže vydýchnuť! V súdnom spore, v ktorom čelil obvineniam zo sexuálneho napadnutia, dosiahol veľké víťazstvo. Sudca totiž celý prípad zamietol ešte predtým, než sa vôbec dostal pred porotu.
Žalobu podala Asta Jonasson, bývalá asistentka z nakrúcania filmu Rýchlo a zbesilo 5. Tvrdila, že ju mal Diesel obťažovať počas natáčania v roku 2010 v americkej Georgii. No podľa sudcu bol problém už na začiatku – Jonasson podala žalobu v Kalifornii, hoci údajný incident sa mal stať v Georgii. A tak kalifornské zákony vraj nemôžu platiť na skutky, ktoré sa mali odohrať v inom štáte.
Tento prípad sa však “preslávil” aj poriadne ostrou prestrelkou medzi právnikmi. Dieselov známy advokát Bryan Freedman – rovnaký právnik, ktorý teraz zastupuje Justina Baldoniho v kauze s Blake Lively – sa mal podľa žalobkyne počas výpovede vyhrážať jej právnikovi Matthewovi Haleovi. Podľa tvrdení mal Freedman Halea dokonca nazvať vulgarizmom a naznačiť úder päsťou, čo malo pôsobiť ako zastrašovanie.
No zdroj z Freedmanovho okolia pre TMZ uviedol, že je to čistý výmysel. Práve Hale mal byť ten, kto začal kričať a útočiť, keď sa dozvedel, že Vin sa na výsluch nedostaví. Freedman vraj nezakričal, nenadával ani nezdvihol ruku. „Hale by okamžite požiadal o súdny zákaz priblíženia,“ tvrdí zdroj. Vin Diesel tak odchádza z tohto súdneho boja ako víťaz, keďže žaloba bola úplne zamietnutá. Či sa Jonasson pokúsi o ďalšie kroky, zatiaľ nie je jasné.
