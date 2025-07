Neúnavný český frajerkár doplatil na svoj mužský pud: Manželka mu to vrátila aj s úrokmi!

František Ringo Čech (Zdroj: Facebook/František Ringo Čech)

Hudobník a komik František Ringo Čech sa dožíva 82 rokov, no už svoje 80-te narodeniny komentoval skôr s trpkosťou: „To už nie je oslava, to je trýzeň. Jediné, čo je na osemdesiatke pozitívne je to, že sa toho človek dožil. Nemám umelý kĺb, udržím stolicu – to sú v osemdesiatke úspechy,“ zveril sa pred dvoma rokmi v rozhovore pre program Život ve hvězdách a pre CNN Prima News sa vyjadril takto: „Hovorí sa, že človek je taký starý, ako sa cíti, čo je pekná kravina. Môžete sa cítiť výborne, ale horšie vidíte, horšie počujete, strácate trocha stabilitu, prestávate si pamätať. Takže sa môžete pokojne cítiť na šestnásť, ale je vám to ho..no platné.“

Nie je tajomstvom, že najväčším takpovediac koníčkom Františka Ringo Čecha (82) boli ženy. Nedokázal si pomôcť, bol skrátka rodeným lovcom žien. „Je to základný mužský pud. Je to dokonca silnejšie, ako keď sa vám chce na záchod. Tá túžba po krásnych ženách,“ prehlásil v relácii 7 pádů Honzy Dědka.

Preto mali krásne ženy vždy otvorené dvere do jeho divadla a hudobník nepopiera, že sa s nejednou zaplietol. „S každou nie. Ale o každú som sa, samozrejme, snažil! To by urobil každý,“ priznal Čech, ktorý držal v divadle hlavne tie, ktoré flirtovanie akceptovali. Tie, ktoré na koketovanie nepristúpili, to mali ťažšie: „Fakt je, že pri tých už nebola veľká snaha držať ich v súbore,“ citoval hudobníka iDnes.cz.

Nezmenilo ho ani manželstvo s krásnou baletkou Magdou, ktorá jeho milostné aférky musela akceptovať. „Manželka sa s tým zmierila. Bola tiež veľmi krásna, inak by nebola moja manželka. Občas mi to oplatila. A tak je to správne. Žena má právo chovať sa rovnako ako chlap,“ vysvetlil František. Magda s ním síce mala trpezlivosť, ale po 28 rokoch manželstva od neho v roku 2015 predsa len odišla. Ringo Čech to neprijal celkom dobre. „Dvadsať osem rokov ma zneužívala, sexuálne spredu zozadu a po dvadsiatich ôsmich rokoch, keď už som sa sexuálne vyčerpal – ťahaj z domu!“ povedal vtedy rozčúlený bubeník denníku Blesk.

Manželia sa ale nikdy nerozviedli. Dodnes majú priateľské vzťahy, sú v kontakte a starajú sa jeden o druhého. „Kamaráti mi to závidia… Na starobu sme sa nerozviedli, nehádali sme sa. Teraz sa staráme spoločne o rodinné veci,“ dodal František Ringo Čech, ktorý má s Magdou dve deti - dcéru Margaretu a syna Michala, ktorý je televíznym režisérom.

František Ringo Čech sa narodil 9. júla 1943 v rodine barového hudobníka a krajčírky, ktorá tragicky zomrela. V rokoch 1959-1963 sa vyučil za rádiomechanika a televízneho opravára a rok pracoval ako vedúci prevádzky. Bubnoval v kapelách a v roku 1963 vďaka Jaromírovi Klempířovi spoluzaložil skupinu Olympic, pre ktorú začal písať texty. V rokoch 1963-1965 študoval na pražskom konzervatóriu hru na bicie, klavír a zobcovú flautu.

V roku 1065 odišiel do USA s Černým divadlom Jiřího Srnce, kde účinkovala jeho žena Magda, baletka a spolužiačka z konzervatória. Z tej doby pochádza aj jeho umelecké priezvisko Ringo podľa bubeníka Beatles Ringa Stara. V Las Vegas hral v hoteli Tropicana a v kluboch s poprednými americkými jazzmanmi (Buddy Rich, Lionel Hampton, Oscar Peterson).

Po návrate v roku 1967 hral v kluboch, nastúpil do Divadla Semafor a s bratom založil skupinu Shut Up. V roku 1972 sa premenovali na Skupinu Františka Ringo Čecha. Vtedy 29-ročný Čech skončil s bubnovaním a začal pôsobiť ako speaker a textár. Tvrdil, že po založení kapely ich za noc zložil tridsať naraz. Čech si ďalších 15 rokov zachoval povesť "génia nadprodukcie" a okrem vlastných spevákov dokázal zásobovať spevákov pop-scény vrátane Karla Gotta.

Čech prerazil aj v televízii. Písal scenáre, moderoval zábavný program Ring volný, účinkoval vo filmoch Romance za korunu, Hlavní výhra, Jak nakrmit osla, Jak svět přichází o básníky, Opera ve vinici, Písně by neměly umírat, Sedm jednou ranou a v televíznych seriáloch (Bakaláři, Dynastie Nováků, Třikrát s Wildou), ale stihol byť aj rozhlasovým redaktorom Mikrofóra.

V roku 1983 založil Čechovo prozatímní divadlo, v ktorom pôsobil ako autor, umelecký šéf, riaditeľ aj herec. V roku 1995 bol krátko riaditeľom Divadla v Dlouhé (Divadlo Jiřího Wolkera). Čechove piesňové texty „dali názov“ aj filmom Což takhle dát si špenát a Hop – a je tu lidoop.

Po zamatovej revolúcii sa Čech zapojil do politického života, v 90-tych rokoch sa presťahoval z centra Prahy do Modřan a potom na Jíloviště. Venuje sa práci na svojich obrazoch, usporiadal už desiatky výstav a obrazy má v súkromných rukách po celom svete. „Maľovanie ma živí. Teraz na konci života som dosiahol dobré ceny, na toto uznanie som čakal 50 rokov. Mám radosť z toho, že ľudia chcú moje obrazy a dražia ich v aukciách,“ vyjadril sa pre CNN Prima News. V roku 2015 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailou Za zásluhy.