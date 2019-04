Takto Bibiana Ondrejková našla muža svojho života: Svadba na smrteľnej posteli

Pre každé dieťa je minimálne v istej etape a pre niekoho úplne celý život mužom života práve otec. Pri herečke Bibiane Ondrejkovej to platí dvojnásobne. Vladimíra Ondrejku si totiž za otca vybrala prakticky sama. Ako malé dievča sa ho spýtala, či by nechcel jej maminu, ju a brata. Napriek tomu, že bol nevlastným otcom, mali veľmi silný vzťah.

A keď mu diagnostikovali rakovinu, bola to pre ňu neskutočná rana. O to horšia, že o pár mesiacov zákernej chorobe podľahol. Krátko pred svojím odchodom však stihol Bibinej mame a celej rodine vyjadriť svoju lásku. „Bol august, veľmi teplo a všetci sme tento čas trávili pri otcovi. Mama sa za ním do nemocnice doslova presťahovala, dokonca jej dovolili doniesť si tam matrac. V nemocnici sa aj cirkevne zosobášili, dovtedy boli zobratí len na matrike. Boli sme tam všetci, prišiel kňaz, ktorý ich zosobášil priamo v nemocničnej izbe, mali sme záhorácke svadobné ,koláčky‘ a bolo nám tak smutno-veselo,” prezradila pred časom herečka týždenníku Život.

Zdroj: TASR

Ona sama sa potom rozhodla šíriť medzi ľuďmi osvetu a angažuje sa v organizácii Nie rakovine.

Bibiana Ondrejková sa narodila 15. apríla 1972. Vyštudovala konzervatórium a pôsobila vo viacerých divadlách. Uplatnila sa aj ako moderátorka. Z dabingu je okrem práci na seriáli Priatelia známa najmä ako hlas Julie Roberts, ale v slovenčine už prehovorila aj za Christinu Applegate, Jennifer Gardner či Rosamund Pike.

Je rozvedená a má dve dcéry.