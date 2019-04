Aféry známej českej herečky: Nevera, syn s iným mužom a potom...

PRAHA - Aňa Geislerová (43) je nepochybne výborná herečka so skvelou kariérou. Jej súkromie však nie je také bezchybné, ako by sa mohlo zdať. Pred pár rokmi si totiž našla milenca a bolo naozaj otázne, kto je otcom jej najmladšieho potomka. Zdá sa však, že jej manžel jej všetko odpustil...

Anna Geislerová sa narodila 17. apríla 1967 do umeleckej rodiny. Ako 15-ročná sa chcela stať modelkou v Miláne, po pár mesiacoch sa však vrátila domov. Začala študovať konzervatórium, no nedokončila ho. Nemá ani maturitu, no je uznávanou herečkou. Je známa pod umeleckým menom Aňa a je držiteľkou niekoľkých Českých levov.

Už v 15 rokoch natočila Requiem pro panenku a nadviazala vzťah s režisérom Filipom Renčom starším o 11 rokov. Potom randila tiež so starším muzikantom. Vydala sa však nakoniec za režiséra Zdeňka Janáčka, ktorý je mladší o dva roky.

Pár má spolu deti Bruna Fidelia a Stellu Ginger. Aňa má tiež syna Maxa, ktorého otcom je pravdepodobne niekto iný. Herečka totiž otehotnela v čase, keď mala preukázateľne aféru s boháčom Martinom Shenarom. Najprv sa s ním stretávala tajne a po vášnivých nociach ráno utekala za svojimi deťmi, ktoré zostali s otcom. Neskôr sa so Shenarom ukázala aj v spoločnosti.

Neskôr sa dvojica pravdepodobne rozišla. Nikto presne nevie, kedy – aj v čase, keď boli považovaní za bývalých milencov sa totiž spolu ešte občas ukázali v spoločnosti. A Aňa sa k svojmu životu s dvomi mužmi odmietla vyjadrovať. „Ja osobne necítim potrebu čokoľvek komentovať,” povedala napríklad pre denník Aha!

Zdá sa však, že manžel všetko predýchal a nevernici odpustil. Minulý rok boli totiž viackrát videní spolu s deťmi ako veľká šťastná rodina. Navštívili spolu aj známy filmový festival a všetci si mohli iba položiť rečnícke otázky, či milionára už definitívne pustila k vode.