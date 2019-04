Sabrina, mladá čarodejnica po vyše 20 rokoch: Pribudli vrásky, ale... Pozrite na ňu!

LOS ANGELES - Herečka Melissa Joan Hart (43) zostane navždy spätá so seriálom Sabrina, mladá čarodejnica, ktorý sa začal vysielať v roku 1996. Blondínka síce už vtedy nebola tínedžerka, ale mala sladkých 20. Dnes má po 40-ke a okrem pár vrások vyzerá v podstate stále rovnako.

Melissa Joan Hart sa narodila 18. apríla 1976 mame producentke a manažérke umelcov a otcovi podnikateľovi. Melissini súrodenci sa tiež venujú herectvu.

Blondínka začínala ešte ako dieťa v televíznych reklamách, potom sa objavila v niekoľkých malých rolách v televíznych projektoch. Hlavnú úlohu získala najprv v seriáli Clarissa vám to vysvetlí, naozaj slávnou sa však stala až so Sabrinou, mladou čarodejnicou. V oboch hrala tínedžerku, no kým v prvom seriáli mala naozaj 15, Sabrinu si zahrala až ako 20-ročná.

Po Sabrine účinkovala v seriáli Mellisa a Joey a zahrala si epizódne postavy aj v iných projektoch. Aktuálne hrá v komediálnom počine No Good Nick. Na konte má aj niekoľko filmov.

Seriál o mladej čarodejnici sa prestal vysielať v roku 2003, Melissa sa tejto nálepky však už nikdy nezbaví. jej samej to však evidentne neprekáža. Dokazujú to aj zábery na jej instagrame, kde zverejňuje fotky zo seriálu alebo prezentuje veci spojené s čarodejnicami.

Melissa je vydatá a s manželom vychováva troch synov. Aj po 40-ke vyzerá stále ako pred 20 rokmi, pribudlo jej len pár vrások.