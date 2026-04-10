Veľký úspech v Žiline: Kariérny veľtrh ukázal, že o prácu a nové trendy je obrovský záujem

Viac ako 2 000 ľudí včera zaplnilo priestory žilinského Domu odborov počas veľtrhu Kariéra EXPO, čím podujatie prekonalo minuloročnú návštevnosť. Návštevníci hľadajúci zmenu či kariérny rast potvrdili, že záujem o nové príležitosti v regióne je obrovský.
Slávnostný štart podujatia prebehol za účasti významných hostí. Kariéra EXPO v Žiline oficiálne otvorili podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Peter Weber, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline Mgr. Anton Trnovec a Katarína Tešla, Chief Marketing Officer spoločnosti Zoznam, pod ktorú patrí portál Kariera.sk, organizátor podujatia.
Medzi desiatkami vystavovateľov z rôznych odvetví nechýbala už tradične ani Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Ako uviedol hovorca spoločnosti Ján Baček, návštevníci mali príležitosť získať informácie o aktuálne voľných pracovných miestach a dozvedieť sa viac o benefitoch, príspevkoch či možnostiach kariérneho rastu. „ZSSK na veľtrhu predstavila pracovné príležitosti pre rušňovodičov, elektromechanikov, zámočníkov, mechanikov aj ďalšie profesie. Záujemcovia získali priamo na mieste prehľad o procese výberu, podmienkach prijatia aj možnostiach odborného rozvoja vrátane vzdelávania v Akadémii ZSSK v Martine,“ uviedol Baček.
Od umelej inteligencie až po kariérny reštart po 50-tke
Program podujatia bol rozdelený do viacerých tematických blokov, ktoré odzrkadľovali aktuálne trendy na trhu práce. Návštevníci sa sústredili najmä na tieto kľúčové oblasti:
- Sila technológií a AI: Miroslav Schmiedt zdôraznil, prečo je osvojovanie si zručností v oblasti umelej inteligencie (AI) nevyhnutnosťou pre prežitie na trhu práce v najbližších rokoch.
- Moderný digitálny imidž: Daniel Výcha ukázal, ako si nastaviť profil na sieti LinkedIn tak, aby nebol len „mŕtvym životopisom“, ale aktívnym magnetom na nové projekty a klientov.
- Osobný rozvoj a talent: Známa tvár Barbora Švidraňová inšpirovala publikum v téme hľadania skrytého potenciálu a autenticity, zatiaľ čo Michal Tlelka vyrozprával fascinujúci príbeh o tom, ako učiteľ zavesil kariéru na klinec, aby precestoval svet.
- Skúsenosti nad 50 rokov: Mimoriadny záujem vzbudila prednáška Kataríny Špačkovej o kariérnom reštarte po 50-tke. Ukázala, že dekády praxe nie sú príťažou, ale pokladom, ktorý sa len treba naučiť správne „predať“ moderným zamestnávateľom.
- Mentálne zdravie a výkon: Odborníci sa venovali aj pálčivej téme – či je možné podávať 110 % výkon a nezblázniť sa z toho.
Čo dnes hľadajú zamestnávatelia?
V panelovej diskusii s odborníkmi, medzi ktorými nechýbali zástupcovia Kariera.sk či personalisti z praxe, rezonovala otázka: „Stačia vaše dnešné zručnosti pre rok 2026?“ Odpoveď bola jasná – zamestnávatelia už nepozerajú len na diplomy, ale na schopnosť prispôsobiť sa zmenám, kritické myslenie a odolnosť voči manipulácii na pracovisku.
Okrem prednášok si návštevníci mohli vyskúšať modelové pohovory, otestovať svoje jazykové zručnosti alebo sa poradiť s profesionálnymi recruitermi, ktorí prezradili, prečo niektoré životopisy končia v koši a iné vyhrávajú prácu snov.
Kariéra EXPO v Žiline opäť potvrdila, že hoci je trh práce dynamický a plný neistoty, správne informácie a kontakt s odborníkmi sú najlepšou investíciou do vlastnej budúcnosti.
Séria piatich tohtoročných veľtrhov práce Kariéra EXPO odštartovala koncom februára v Nitre. Po úspešnom žilinskom podujatí sú ďalšie zastávky naplánované na jún v Košiciach, október v Bratislave a celú sériu uzavrie novembrový veľtrh v Banskej Bystrici.