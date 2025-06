Eva Burešová po prvýkrát na koncerte Hudba bez bariér, v Trenčianskych Tepliciach zaznejú piesne z albumu Meraki!

(Zdroj: Klaudie Poloncová)

Populárnu českú speváčka a herečku Evu Burešovú spoznalo celé Slovensko vďaka obľúbenej televíznej šou Let`s Dance. V Česku patrí Eva Burešová medzi popredné speváčky, v rokoch 2021 a 2022 získala bronzové ocenenie v prestížnej hudobnej ankete Zlatý slávik. Sympatická Eva vydala v októbri minulého roka nový album Meraki, v januári vyšiel aj na platni. Celkovo má na konte už tri albumy. Eva je jednou z hlavných umelkýň Hudobného divadla Karlín, kde exceluje v muzikáloch Jesus Christ Superstar, Dracula, The Bodyguard, Sopranistky a Beetlejuice.

„Po účinkovaní v Česko-Slovensko má talent sa mi splnili viaceré sny. Som veľmi rada, že môžem robiť svoju prácu už toľko rokov a to veľmi aktívne. Nielen v seriáloch, ale aj v muzikáloch a na koncertných pódiách s kapelou,“ prezradila Eva Burešová.

Eva Burešová sa teraz po prvýkrát predstaví na 13. ročníku charitatívnej akcie Hudba bez bariér, ktorá štartuje 12. júna 2025 v amfiteátri Trenčianske Teplice.

„Charita má v mojom živote dôležité miesto. Charitatívnym akciám sa venujem dlhé roky a je to pro mňa veľmi dôležité. Stojím si za tým, že ak človek môže pomáhať, tak by to mal robiť. Na hudbu bez bariér sa teším, zahráme staršie piesne, ale aj tie novšie z aktuálneho albumu Meraki,“ teší sa Eva Burešová.

Hudba bez bariér prinesie vyše dvojhodinový hudobný program a poriadnu dávku emócií.

„Tentokrát sa s fanúšikmi stretneme v amfiteátri v Trenčianskych Tepliciach, zmenili sme miesto, ale zostali sme v Trenčianskom kraji. Teším sa, že sa opäť zídeme priatelia, ľudia s hendikepom a ľudia, ktorí prídu koncert podporiť. A, že budeme opäť pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Sto percent vyzbieraných financií bude pomáhať najmä malým deťom na rehabilitáciu alebo sociálne slabším rodinám, ktoré vyberáme aktuálne k dátumu akcie,“ vysvetľuje organizátor podujatia Miroslav Buľovský, šéf Občianskeho združenia PARASPORT24.

Práve táto myšlienka nadchla aj speváčku Evu Burešovú, ktorá stíha spievať aj tancovať v Česku aj na Slovensku.

„V pražskom Hudobnom divadle Karlín pôsobím už 16 rokov a momentálne hráme naozaj krásne kusy. Pozývam fanúšikov napríklad na muzikál The Bodyguard nebo Beetlejuice. Verím, že si to diváci užijú. Ja stále niečo vymýšľam. Síce som si po Let`s Dance chcela dať pauzu, ale asi to neviem. Dohodli sme sa s tanečníkom Titusom Ablorhom, že by sme spolu vymysleli nejakú peknú rumbu a potešili tak fanúšikov na sociálnych sieťach,“ plánuje Eva Burešová.

Najbližšie sa na Evu Burešovú môžete tešiť 12. júna 2025 na akcii Hudba bez bariér v Trenčianskych Tepliciach.

Hudbu bez bariér organizuje Občianske združenie PARASPORT24, ktoré vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu ľudí s hendikepom. Výťažok z akcie poputuje na pomoc ľuďom v rámci Trenčianskeho kraja. Hudba bez bariér pomáha napríklad takýmto deťom: https://www.youtube.com/shorts/-KuKkvW9tNM

Všetky informácie nájdete na www.parasport24.com.

Vstupenky na Predpredaj.sk.

