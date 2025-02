Investičné knihy máte možno doma v knižnici. Povedali by ste, že stará Disneyho detská kuchárka dnes stojí mnohonásobne viac?

Povedali by ste, že časom budú tieto staré detské knihy stáť oveľa viac, než nové? (Zdroj: Knihobot)

Knihy si obvykle kupujeme kvôli obsahu. Ak chcete niečo dobré navariť, siahnete po kuchárkach. Túžite zmeniť svoj život? Skvelým tipom pre vás bude motivačná literatúra alebo niečo ozdravné. Pre oddych, fantáziu a dobrodružstvo je tu beletria. Niektoré knihy však majú zvláštnu pridanú hodnotu. „Zberateľstvo starých kníh je vášeň spájajúca históriu, umenie a literatúru. Staré knihy majú nielen finančnú, ale aj kultúrnu hodnotu, pričom niektoré exempláre sú jedinečné a nenahraditeľné. Cena knihy napríklad dokáže stúpnuť, ak je vydaná v limitovanej tlači, exkluzívnom vydaní, či obohatená napríklad o autentický autogram alebo podobne. Jednoducho, aj knihy patria medzi zberateľské predmety, rovnako ako známky či mince, s ktorými sa bežne stretávame, nájdu sa medzi nimi aj skvosty výnimočnej hodnoty,“ vysvetľuje Lívia Čadová z knižného secondhandu Knihobot.

Investičné knihy máte možno doma v knižnici

Sú knihy, ktoré sú už od svojho vydania predurčené na zhodnotenie. Ide obvykle o prvotlač, prípadne limitované edície. No sú aj také, ktoré sa časom stanú zberateľskými. Jedným z posledných hitov medzi zberateľmi sú napríklad knihy Walt Disney. Pred tridsiatimi rokmi začali vychádzať ako novinky na našom trhu. Objavili sa prvé Disneyovky, kuchárske knihy rozprávkových postavičiek, Príručky mladých svišťov a ďalšie, ktoré sa dnes aj z druhej ruky predávajú za cenu nových súčasných kníh. Podľa slov Lívie Čadovej za knihu, za ktorú ste kedysi zaplatili doslova pár slovenských korún, dnes môžete získať aj 15 – 20 eur. A to sme stále len pri tých lacnejších knižkách! Pretože už len to, že ide o sériu, je základom zberateľskej vášne.

Cenené sú ale aj historické knihy s kultovým obsahom. „Jedného dňa som si kúpil knihu Kladivo na čarodejnice. Bolo v akcii, stálo doslova pár eur a keďže ide o klasiku medzi knihami, založil som si ju do poličky. Neviem, či som ju aj celú prečítal. Predsa len, je to klasická kniha, ktorá sa nedá ľahko zohnať. Ale prekvapilo ma, že dnes sa predáva za bezmála 100 eur,“ spomína spisovateľ Marek Mittaš.

Marek Mitaš zistil, že kniha, ktorú kúpil pred rokmi za pár eur, má dnes mnohonásobne vyššiu hodnotu. (Zdroj: archív MM, Knihobot)

Zlato, známky, veterány aj knihy

Ľudia, ktorí disponujú majetkom a chcú ho investovať, už medzi nástroje zhodnotenia okrem tých klasických oprávnene zaraďujú aj knihy. Najdrahšie knihy sveta, ako Codex Leicester od Leonarda da Vinciho alebo Gutenbergova Biblia, sa predávajú za desiatky miliónov eur. Aukčné siene ako Sotheby’s a Christie’s zohrávajú pri ich predaji dôležitú úlohu, pričom záujem o zberateľstvo stále rastie. A tak isto aj cena kníh. Nie každý však zbiera len drahocenné exempláre. Pre mnohých je dôležitý aj osobný vzťah ku knihám, ich historický kontext a príbehy, ktoré nesú.

Zberatelia vyhľadávajú prvé vydania, podpísané knihy, rukopisy či vzácne tlače zo stredoveku a renesancie. Hodnota knihy závisí od jej veku, zachovalosti, pôvodu a historického významu.

Dôležitou súčasťou zberateľstva je starostlivosť o knihy. Ako pri iných cenných predmetoch zbierok, dôležité je správne skladovanie, ochrana pred vlhkosťou a svetlom či odborné reštaurovanie. Internet a antikvariáty umožňujú nadšencom objavovať vzácne diela po celom svete. Zberateľstvo kníh preto nie je len koníčkom, ale aj spôsobom, ako uchovávať minulosť pre budúce generácie.

Zberatelia kníh vedia nájsť na Knihobote zaujímavé kúsky (Zdroj: Knihobot)

Najdrahšie knihy na svete

Zberateľstvo vzácnych kníh je fascinujúcou oblasťou, kde sa historické a kultúrne poklady predávajú za astronomické sumy.

Jedným z najvýznamnejších diel je práve už spomínaný Codex Leicester od Leonarda da Vinciho, ktorý v roku 1994 získal Bill Gates za 30,8 milióna dolárov, čo dnes predstavuje približne 28,5 milióna eur . Rukopis obsahuje da Vinciho vedecké pozorovania a teórie.

od Leonarda da Vinciho, ktorý v roku 1994 získal Bill Gates za 30,8 milióna dolárov, čo dnes predstavuje približne . Rukopis obsahuje da Vinciho vedecké pozorovania a teórie. Ďalším významným dielom je Book of Mormon , pôvodný tlačiarenský rukopis, ktorý bol v roku 2017 predaný za 35 miliónov dolárov , teda približne 32,4 milióna eur. Tento text je základom hnutia Svätej neskoršej cirkvi Ježiša Krista.

, pôvodný tlačiarenský rukopis, ktorý bol v roku 2017 predaný za , teda približne 32,4 milióna eur. Tento text je základom hnutia Svätej neskoršej cirkvi Ježiša Krista. Codex Sassoon, takmer kompletná hebrejská Biblia z 9. alebo 10. storočia, sa v roku 2023 predala za 38,1 milióna dolárov , čo je približne 35,3 milióna eur.

takmer kompletná hebrejská Biblia z 9. alebo 10. storočia, sa v roku 2023 predala za , čo je približne 35,3 milióna eur. Sherborne Missal , anglický iluminovaný rukopis z 15. storočia, bol v roku 1998 zakúpený Britskou knižnicou za 21,21 milióna dolárov, čo dnes predstavuje približne 19,7 milióna eur .

, anglický iluminovaný rukopis z 15. storočia, bol v roku 1998 zakúpený Britskou knižnicou za 21,21 milióna dolárov, čo dnes predstavuje približne . Evanjeliá Henricha Leva, vytvorené v 12. storočí, sa v roku 1983 predali za 11,7 milióna dolárov, čo je približne 10,9 milióna eur.

Zaujímavé a cenné skvosty však môžete nájsť aj u vás doma, v antikvariátoch alebo knižných secondhandoch. „Zaujímavé či priam vzácne výtlačky zaznamenávame aj u nás. Napríklad aj spomínané Kladivo na čarodejnice, Danteho Božská komédia alebo Nový zákon z roku 1913 či Kukučínove spisy z roku 1920,“ hovorí manažérka expanzie najväčšieho knižného secondhandu Knihobot Lívia Čadová. Práve na Knihobote môžete staré knihy výhodne predať, ale aj kúpiť zaujímavé tituly. Veľkou výhodou je, že presne vidíte, v akom stave knihu kupujete a od toho sa odvíja aj jej cena.

