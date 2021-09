Začínali z obývačky, dnes majú 45 000 zákazníkov ročne: Majiteľ Lamellandu prezradil, v čom je ich úspech

Lamelland je najväčšia slovenská firma s tieniacou technikou a garážovými bránami. Pamätáte si ešte na začiatky?

Na začiatky spomínam veľmi dobre. Bolo to v roku 1997, keď som nastúpil do vlaku, ktorá sa volá podnikanie s tieniacou technikou a doteraz som z toho vlaku nevystúpil, stále v ňom sedím a idem a idem.

Ktorý produkt tieniacej techniky je u Slovákov najobľúbenejší?

Obľúbenosť jednotlivých produktov je priamo naviazaná na trendy v stavebníctve a finančné možnosti slovenského zákazníka. Kým zo začiatku sa pod slovom tienenie rozumelo mať nainštalované na oknách horizontálne alebo vertikálne žalúzie, postupne začali prevažovať prvky exteriérovej tieniacej techniky ako sú markízy, alebo, v poslednom čase, najmä vonkajšie hliníkové žalúzie. Z interiérového tienenia by som zaradil medzi najobľúbenejšie produkty roletky deň a noc.

V Trenčíne ste jedným z najväčších lokálnych výrobcov aj zamestnávateľov. Zároveň patríte medzi najväčšie slovenské firmy v produkcii stavebných materiálov. Koľko máte zamestnancov a koľko zákazníkov ročne obslúžite?

Počet zamestnancov firmy Lamelland sa pohybuje na úrovni cca 70 ľudí. Ročne obslúžime spoločne s našimi obchodnými zastúpeniami cca 45 000 zákazníkov.

Onedlho to už bude 25 rokov odkedy predávate tieniacu techniku. Ktorý rok bol pre vás zlomový?

Zlomových rokov bolo v celej histórii firmy veľa. Za všetky by som spomenul rok 2015, kedy sme upustili od nekonečného cenového boja a začali sme sa systematicky venovať podpore našich najvernejších partnerov a budovať sieť obchodných zastúpení značky Lamelland. Postupne sme sa dostali až k počtu 40.

Na trhu s tieniacu technikou je obrovská konkurencia. Vďaka čomu sa vám aj po toľkých rokoch na trhu stále darí rásť a oslovovať nových zákazníkov?

Nové produkty tieniacej techniky v posledných rokoch nevznikajú, zdá sa, že všetko je už objavené. Nie je to nastavené tak, že k nám príde konkurent zo zahraničia a v horizonte 5 rokov nakloní celý trh s tieniacou technikou na svoju stranu. Inovácie spočívajú skôr v použití modernejších textílií, v spoľahlivejších komponentoch, alebo doplnení LED osvetlenia.

Jedným z najväčších tieniacich hitov sú látkové rolety. Ktorý typ a aká farba sú najobľúbenejšie?

Ako som už spomínal, veľkej obľube sa tešia látkové rolety deň a noc. Ponúkame ich v štyroch typových vyhotoveniach, kde si zákazník môže vybrať z cca 120 odtieňov látok.

Menia sa za posledné roky zvyky zákazníkov, majú pri výbere tienenia iné preferencie?

Cena už nie je pre väčšinu zákazníkov tým najdôležitejším argumentom. Klienti sa častejšie pýtajú na dodaciu lehotu a kladú väčší dôraz na kvalitu produktu a vykonanú prácu.

Jedných z najefektívnejších typov tienenia sú vonkajšie žalúzie, ktoré dokážu dokonca významne znížiť spotrebu energie. V čom sú efektívnejšie oproti bežnému interiérovému tieneniu?

Exteriérová tieniaca technika je vo všeobecnosti účinnejšia ako interiérová. Zastavuje slnečné lúče ešte pred dopadom na sklo, čím zabraňuje prehrievaniu interiéru a udržuje v ňom príjemnú klímu. Takže môžeme hovoriť o tom, že vonkajšie tienenie je výbornou a predovšetkým zdravou alternatívou klimatizácie. Pri použití vonkajších žalúzií si môže zákazník navyše množstvo slnečných lúčov, ktoré vpustí dnu, regulovať nastavením sklonu lamiel. Väčšinu produktov je možné ovládať komfortne automaticky. Dnes je bežné, že žalúzie, rolety, markízu ale aj garážovú bránu môžete ovládať pohodlne smartfónom z akéhokoľvek miesta.

Pre zákazníka je dnes dôležitá nielen kvalita a cena, ale aj celkový servis a doba dodania. Aké dodacie lehoty sú u vás a ako sa vám ich darí dodržiavať?

Dĺžka dodacej doby závisí od konkrétneho výrobku. Máme produkty, kde je paleta farieb alebo látok taká široká, že musíme rozkladať riziko nedostatku tovaru medzi viacerých dodávateľov. Napriek tomu sa stane, že nám dodávky niektorých komponentov meškajú. Môžem ale povedať, že na rozdiel od iných dodávateľov tieniacej techniky sa nám darí aj v hlavnej sezóne dodržiavať na 90 % sľúbené dodacie lehoty.

Lamelland je nielen najobľúbenejší predajca tieniacej techniky, ale aj garážových brán. Čo všetko obnáša proces výroby brány a koľko trvá?

Výroba jednej garážovej brány trvá približne 30 minút. Výrobný proces nie je príliš náročný na strojové a technologické vybavenie. Je však náročný na presnosť a detail. Ak je brána doplnená prechodovým dverami alebo napr. presvetľovacími okienkami, čas výroby sa samozrejme predlžuje.

Aké sú hlavné dôvody, pre ktoré by si mal zákazník vybrať vašu garážovú bránu? Aký typ brán je najobľúbenejší?

Zákazníkov v poslednom čase stále viac zaujíma bezpečnosť a nízka hlučnosť garážových brán. Dlhodobo najobľúbenejším typom sú sekciové brány, ktoré vieme vyrobiť takmer do každého otvoru.

Naša firma existuje na trhu už viac ako 20 rokov. Na výrobu používa komponenty od renomovaných európskych výrobcov. Dostupnosť výrobných a náhradných dielov ale aj technické riešenia v atypických garážových priestoroch z nás robia spoľahlivého partnera.

Preferujú zákazníci brány, ktoré len tak tak zodpovedajú rozmerom osobného auta alebo vyberajú skôr priestrannejšie brány aj samotné garáže?

Dobrá otázka. Trend pri výstavbe rodinných domov je navrhovať do projektu garážové brány s rezervou cca 500 mm na každú stranu, samozrejme, ak to dispozícia a rozmery pozemku dovoľujú. Veľmi často sa do projektov rodinných domy navrhujú garážové priestory pre dva aj viac automobilov. Iné je to pri domoch v radovej zástavbe alebo bytových komplexoch, kde sa často počíta s každým centimetrom.

Chystáte nejaké novinky a akcie, na ktoré by ste zákazníkov radi upozornili

V budúcnosti by sme sa veľmi radi viac venovali pergolám, keďže som toho názoru, že slovenský trh je už pripravený na väčší objem predaja tohto kedysi exkluzívneho produktu, ako to bolo doteraz.

Drobné novinky, ako nový typ tieniacej látky, nový motor alebo senzor, sú počas roka priebežne uvádzané na trh cez našich predajcov.

Viac informácii o produktoch Lamellandu nájdete na www.lamelland.sk

