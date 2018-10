Myslite na prevenciu. Za zodpovedný prístup vás odmení aj poisťovňa

Zdroj: AXA poisťovňa

Hovorí sa, že prevencia je základ. Nie je to len klišé, ale je to stará osvedčená pravda. Veď niet pochýb o tom, že lepšie je veci predvídať a robiť niečo pre svoje zdravie vopred. Nestačí si však dať raz za rok pôst, alebo list šalátu do hot-dogu. Ani sa raz za mesiac prebehnúť so psom. Dôležité je byť zodpovedný k sebe samému, ale aj k svojim blízkym, ktorí by si určite neželali vašu chorobu a myslieť na zdravie pravidelne. Okrem zdravého životného štýlu, môžete zájsť na preventívnu prehliadku k svojmu všeobecnému lekárovi či špecialistovi a nechať si raz za rok „preklepnúť“ svoje telo.