Hlasovanie nebolo o tom, či súhlasíme s brexitom, vysvetľujú Pollák a Šimečka

„Ak by som mal hlasovať o tom, či som za to, aby Briti opustili EÚ, tak by som jednoznačne hlasoval proti,“ povedal Pollák s tým, že je podľa neho dôležitý odchod Spojeného kráľovstva s dohodu. Myslí si však, že referendum, ktoré v Británii rozhodlo o jej odchode z EÚ, nebolo férové voči občanom. „Briti nemali pravdivé informácie a mnohí politici, ktorí sa usilovali o brexit, klamali svojich voličov,“ zdôraznil Pollák a vyzdvihol, dôležitosť udržania čo najlepších vzťahov medzi EÚ a Britániou. „Takže hlasoval som aj za to, aby Spojené kráľovstvo neodišlo v chaose, aby sme mali naozaj dobré vzťahy a aby sa tie, ktoré sme budovali desaťročia, jednoducho týmto hlasovaním nepokazili,“ dodal.

Pre Šimečku bol prvým pocitom po hlasovaní smútok. Zdôraznil, že Spojené kráľovstvo bolo súčasťou EÚ 47 rokov a aj vďaka nemu sa podarilo presadiť mnohé prvky, ktoré dnes považujeme za základ európskej integrácie, ako príklad uviedol Jednotný európsky trh. Brexit podľa neho neprináša nič dobré ani na jednej strane kanálu La Manche. „Treba si uvedomiť že odchádza jedna z najväčších ekonomík Európy, jedna z najsilnejších vojenských mocností, britská armáda je popri tej francúzskej jediná jadrová veľmoc a má miesto v bezpečnostnej rade OSN. Britské univerzity a výskum sú jedny z najlepších v Európe. A netreba zabudnúť ani na britské tajné služby, ktoré sú súčasťou globálnej špičky. Utrpí tým európska ekonomika a náš globálny význam ako EÚ, takže nech sa na to pozeráme akokoľvek je to strata,“ vysvetlil Šimečka.

Myslí si, že je teraz kľúčové zamerať sa na vyjednanie dohody. No jeden rok, ktorý zaručuje prechodné obdobie, je podľa neho na takýto typ zmluvy príliš krátky čas. „V porovnaní s tým, koľko trvá vyjednanie bežných obchodných zmlúv Európskej únii, to sú roky, v niektorých prípadoch takmer desaťročia a teraz to treba stihnúť za jedenásť mesiacov a preto sa obávam, že tá dohoda bude skôr užšia,“ dodal a upozornil aj na to, že ak sa Briti s EÚ nedohodnú, tak nastane takmer rovnaká situácia ako v prípade tvrdého brexitu.

Proces európskej integrácie

Europoslanec si ale myslí, že odchod Británie môže urýchliť proces európskej integrácie. „Británia dlhodobo blokovala akúkoľvek hlbšiu spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrannej integrácie a spolupráca sa môže prehĺbiť aj v oblasti migrácie a azylu,“ dodal poslanec s tým, že brexit môže mať podľa neho aj psychologický efekt, pretože krajiny, ktoré zostali v EÚ by sa teraz mali k sebe primknúť ešte viac. Zdôraznil aj fakt, že vo viacerých krajinách klesá podpora vystúpenia z EÚ a to dáva európskym inštitúciám a vládam podporu pristúpiť k bližšej integrácii.

EP ratifikoval Dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ v stredu 29. januára. Za ratifikáciu hlasovalo 621 zo 751 europoslancov, 49 bolo proti a 13 sa zdržalo. Ratifikácia dohody bola poslednou prekážkou brexitu s dohodou. V prípade, ak by ju EP neratifikoval, nastal by takzvaný tvrdý brexit. Briti by odišli bez akýchkoľvek zmlúv, ktoré by garantovali občanom Británie a EÚ právo žiť, študovať alebo pracovať v rámci Jednotného európskeho trhu na oboch stranách kanálu La Manche. Pre Slovensko to znamená, že bude mať 14. europoslankyňu.

Stane sa ňou Miriam Lexmann z Kresťanskodemokratického hnutia. Spojené kráľovstvo je prvou krajinou v histórii, ktorá opúšťa EÚ. Odchod s dohodou znamená aj ročné prechodné obdobie, počas ktorého by sa Briti s EÚ mali dohodnúť na podmienkach ďalších vzťahov. Pre Slovákov, ktorí v Spojenom kráľovstve už v súčastnosti žijú, sa veľa nezmení, pokiaľ sa registrujú ako usadlíci na stránkach britského ministerstva vnútra. Dohoda zaručuje Slovákom a Európanom rovnaké práva ako doteraz. Pre Slovákov, ktorí budú chcieť vycestovať alebo pracovať v Spojenom kráľovstve budú po 31. januári 2021 platiť už iné pravidlá.