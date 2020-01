Politici reagujú na piatkový brexit: Odchod Veľkej Británie nie je dobrou správou pre Slovensko

Podpredseda Národnej rady SR Martin Klus si myslí, že v tejto chvíli už musíme vnímať brexit ako výzvu. Upozornil, že budúca vláda bude musieť prijať zodpovednosť za riešenie otázok týkajúcich sa desaťtisícov Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii, ale aj za ekonomické záujmy Slovenska. Rokovania o budúcich vzťahoch podľa neho nebudú jednoduché. "Pochybujem, že sa skončia do konca roka 2020, ako je to naplánované," poznamenal.

Po brexite sa podľa SaS naruší rovnováha medzi skupinou krajín hospodáriacich zodpovedne a tými, ktoré hospodária menej zodpovedne. „Tým pádom bude treba ešte viac mobilizovať sily, ktoré chápu, že úspešné Slovensko a úspešná EÚ sa nevybudujú nekonečným zvyšovaním verejných dlhov či permanentnou finančnou pomocou krajinám s vysokým dlhom,“ hovorí poslanec Európskeho parlamentu Eugen Jurzyca. Veľká Británia si podľa neho musí byť vedomá, že jednotný trh je rodinné striebro EÚ.

Nastáva prechodné obdobie

Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ 31. januára o polnoci. Od tohto okamihu nadobudne platnosť dohoda o brexite, pričom Británia už nebude členským štátom EÚ a bude sa považovať za tretiu krajinu. Prechodné obdobie, ktorého cieľom je poskytnúť občanom a podnikom z EÚ aj Británie viac času na prispôsobenie sa novej situácii, potrvá do 31. decembra 2020.

Veľká Británia definitívne opúšťa Európsku úniu: Nie je to koniec, je to zrod novej éry

Dohoda medzi Bruselom a Londýnom stanovuje, že prechodné obdobie, nevyhnutné pre rokovania o budúcom partnerstve medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, možno predĺžiť na obdobie najviac jedného alebo dvoch rokov, ak sa na tom obidve strany dohodnú ešte pred 1. júlom 2020. Britský premiér Boris Johnson však túto možnosť opakovane vylúčil.

Pre Európsku úniu je dôležité, aby nepálila mosty

Pre Európsku úniu je dôležité, aby nepálila mosty. V súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ to uviedlo opozičné hnutie Sme rodina. Napriek tomu, že britské členstvo bolo vždy špecifické, spoločná reč sa vždy našla a táto špecifickosť vo vzťahoch s EÚ sa paradoxne nemení.

Proces, ktorý naštartoval referendum o brexite, by sa podľa hnutia nebol spustil, ak by Nemecko v roku 2015 nepozvalo migrantov do Európy. "Merkelovej počínanie totiž nahnalo vietor do plachiet tvrdým zástancom brexitu. Keby sa EÚ bola k migračnej kríze postavila zodpovednejšie, je možné, že dnes by sme sa v tejto situácii neocitli," načrtlo hnutie.

Pri realizácii brexitu chce Sme rodina brániť predovšetkým záujmy občanov SR žijúcich a pracujúcich v Spojenom kráľovstve. "Sme za zvýšenú ochranu našich občanov žijúcich v zahraničí. Ide najmä o asistenciu pri ochrane rodiny, v prípade hrozby odobratia detí a zvláštnu pozornosť budeme venovať zabezpečeniu práva prídavkov na deti," vyhlásilo hnutie.