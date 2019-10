Boris Johnson má problém: Labouristi zatiaľ nevedia, či podporia konanie predčasných volieb

Líder najväčšej opozičnej strany Jeremy Corbyn uviedol, že počká, či Európska únia schváli odklad brexitu. Vyhlásil, že podporí predčasné voľby len v prípade, ak nebude hroziť odchod Británie z EÚ bez dohody. Parlament by mal hlasovať v pondelok, no bez podpory labouristov Boris Johnson nezíska potrebné dve tretiny na vyhlásenie predčasných volieb, ktoré by sa podľa neho mali konať 12. decembra.

Ako povedal vo štvrtok v Londýne, je to jediný spôsob, ako dostať krajinu z chaosu zapríčineného neschopnosťou súčasného parlamentu a vlády dohodnúť sa na podobe brexitu. Najbližšie riadne parlamentné voľby by sa vo Veľkej Británii inak konali až v roku 2022. Podľa prieskumov je premiérova Konzervatívna strana obľúbenejšia ako labouristi.