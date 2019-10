Britskí poslanci by dnes mohli hlasovať až štyrikrát

Vláda predložila dve uznesenia a u každého z nich vybral predseda Dolnej snemovne John Bercow na posúdenie v pléne jeden pozmeňovací návrh. Hlasovací blok pravdepodobne nezačne pred 15:30 SELČ, uvádza spravodajský web BBC.

Po ukončení časovo neobmedzenej rozpravy sa poslanci najskôr vyjadrí k pozmeňovaciemu návrhu bývalého vládneho zákonodarca Olivera Letwina. Jeho schválenie by znamenalo "podmienečne" podporu upravené brexitové dohode s tým, že jej oficiálne schválenie by bolo odložené do okamihu schválenie zákona, ktorý dojednané podmienky brexitu prevedie do britského práva.

Opatrenie bolo predložené v súvislosti so zákonom z minulého mesiaca, ktorý stanovuje podmienky pre dohodnutie ďalšieho odkladu brexitu. Vláde ukladá požiadať o odklad brexitu v prípade, že do dnešného večera parlament neschváli "rozvodovú" dohodu ani odchod z EÚ bez dohody. Cieľom Letwinovho dodatku je podľa BBC vylúčiť variant, že by po dnešnom schválení dohody nakoniec aj tak 31. októbra nastal "neriadený" brexit, pretože by ratifikačný zákon dovtedy nestihol prejsť legislatívnym procesom. Podľa vlády je ale zmyslom dodatku brexit len ​​odložiť.

"Mojím cieľom je zabezpečiť, aby dohoda Borisa Johnsona prešla, ale aby sme mali poistku, ktorá zabráni Spojenému kráľovstvu omylom vypadnúť (z EÚ) 31. októbra, ak by nastali problémy pri prerokúvaní ratifikačnej legislatívy," vysvetľoval Letwin svoje dôvody. Nič iné za plánom nie je, dodal.

Schválenie jeho dodatku by mohlo úplne nabúrať stratégiu vlády a donútiť ju k odoslaniu žiadosti o nový odklad brexitu. Výsledok hlasovania bude podľa všetkého veľmi tesný, podporu opatrení ohlásili niektorí poslanci, ktorí predtým patrili do klubu vládnej Konzervatívnej strany, neistá je pozícia severoírskych unionistov. Agentúra Reuters aj BBC poznamenávajú, že predloženie tohto návrhu ilustruje mieru nedôvery, ktorá v súvislosti s brexitem v britskom parlamente vládne.

Druhým bodom dnešného hlasovacieho bloku je hlavný uznesenie o podpore brexitové dohody. V prípade úspechu predchádzajúceho dodatku by ale vláda pravdepodobne návrh stála, alebo by svojim poslancom nariadila, aby sa hlasovanie zdržali, pretože už by ho nepovažovala za dôležité.

Vláda pred dneškom predložila ešte jedno uznesenie, a to ohľadom varianty brexitu bez dohody. To by podľa BBC vstúpilo do hry pri odmietnutí hlavného návrhu. Bercow tiež umožnil hlasovanie o pozmeňovacom návrhu k tomuto uzneseniu, ktorý scenár "neriadeného" brexitu odmieta a namiesto toho žiada "potvrdzovacie" referendum o podobe vystúpenia z EÚ.

Johnsonova vláda uviedla, že budúci týždeň začne prerokúvaní zákona o ratifikácii podmienok brexitu, nech už bude výsledok dnešných hlasovaní akýkoľvek. Poslanci by tak už v utorok dostali ďalšiu možnosť dať najavo svoj postoj k Johnsonovom verzii "rozvodovej" dohody.