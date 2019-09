Koniec je blízko: Britská vláda požiada parlament čoskoro o vypísanie volieb, tvrdí Cox

Britský parlament začal v stredu opäť zasadať po tom, ako Najvyšší súd v utorok rozhodol, že prerušenie činnosti zákonodarného zboru, iniciované premiérom Borisom Johnsonom krátko pred vystúpením Británie z Európskej únie, bolo nezákonné.

Cox, ktorý radil Johnsonovi v tejto otázke, pred poslancami konštatoval, že vláda "konala v dobrej viere" a domnievala sa, že jej krok bol v súlade so zákonmi. Podľa neho sa už však kabinet nebude opäť pokúšať o prerušenie činnosti parlamentu spôsobom, ktorý by bol v rozpore s verdiktom Najvyššieho súdu. Cox označil parlament za "mŕtvy" a "príliš zbabelý" na to, aby odhlasoval vyslovenie nedôvery Johnsonovej vláde, čo by viedlo k predčasným voľbám.

Generálny prokurátor tiež uviedol, že vláda bude rešpektovať schválený zákon, ktorým parlament zaviazal Johnsona, aby požadoval odklad brexitu, ak do 19. októbra nedôjde k dohode s Európskou úniou. Premiér Johnson, ktorý stále presadzuje brexit k 31. októbru, by mal vystúpiť pred poslancami v stredu popoludní. Očakáva sa, že bude čeliť výzvam na svoju rezignáciu zo strany niektorých zákonodarcov. On sám uviedol, že neodstúpi.

Líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn v stredu vyhlásil, že hlasovanie o vyslovení nedôvery Johnsonovej vláde by bolo vhodné len za predpokladu, že brexit bez dohody bude jasne odvrátený. Líder labouristov uviedol, že jeho prioritou je legislatívnou cestou zabrániť odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody. Pripustil zároveň, že by bol rád, ak by sa po odvrátení tvrdého brexitu uskutočnili nové voľby "Našou hlavnou prioritou je skrátka zabrániť odchodu z Európskej únie bez dohody. Následne by bolo vhodné iniciovať hlasovanie o vyslovení nedôvery s cieľom prinútiť premiéra k rezignácii," dodal Corbyn.