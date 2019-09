EK vyzvala občanov a podniky, aby sa pripravili na brexit bez dohody

BRUSEL - Európska komisia (EK) vyzvala vo štvrtok občanov a podniky v EÚ, aby sa pripravili na scenár brexitu bez dohody. Uviedla to v čase, keď do stanoveného dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ — 31. októbra 2019 — zostáva už len osem týždňov.

Výzva je súčasťou šiesteho oznámenia EK o pripravenosti na brexit. Komisia v ňom tiež označila takzvanú írsku poistku za jediné riešenie budúceho režimu na írskej hranici, k akému sa doposiaľ podarilo dospieť.

"Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu, ktorá v Spojenom kráľovstve panuje v súvislosti s ratifikáciou dohody o vystúpení... a na celkovú politickú situáciu v krajine ostáva vystúpenie bez dohody k 1. novembru 2019 možným, hoci neželaným výsledkom," uvádza sa v oznámení zverejnenom na webovej stránke EK.

EK preto apelovala na všetky zainteresované strany, aby využili čas zostávajúci do termínu brexitu a prijali všetky potrebné opatrenia. Zároveň zverejnila podrobný kontrolný zoznam opatrení s cieľom pomôcť podnikom, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom.

Komisia tiež navrhla Európskemu parlamentu a Rade EÚ predĺženie platnosti trvania súvisiacich krízových opatrení v oblasti dopravy, rybolovu a tvorby rozpočtu EÚ. Ďalší návrh počíta s možnosťou poskytnutia európskej podpory pre tie podniky, pracovníkov a členské štáty, pre ktoré bude mať brexit bez dohody najhoršie dôsledky.

V oznámení EK sa pripomína, že v prípade brexitu bez dohody sa Spojené kráľovstvo po 31. októbri stane treťou krajinou, a to bez akéhokoľvek prechodného obdobia. "Táto situácia bude mať samozrejme značne rušivý vplyv na občanov a podniky a priniesla by vážne negatívne hospodárske dôsledky, ktoré by boli proporcionálne oveľa rozsiahlejšie v Spojenom kráľovstve než v členských štátoch EÚ27," píše sa v stredajšom oznámení EK.