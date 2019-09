Európska komisia sa sťažuje: Londýn stále nepredložil žiadne návrhy na zmenu

Ilustračné foto

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson síce už od nástupu do úradu hovorí o tom, že jeho vláda sa pokúsi s Európskou úniou vyjednať zmeny v dohode o brexite, no Londýn doteraz žiadne konkrétne návrhy na zmeny nepredložil a ani nenaznačil, ako by mohli vyzerať.