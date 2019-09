Britský premiér Boris Johnson má jasno: Koniec úvahám nad odkladom brexitu

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson v piatok povedal, že nechce ani uvažovať o tom, že by sa brexit neuskutočnil v plánovanom termíne 31. októbra. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.

Johnson nie je ochotný ani zvážiť svoju rezignáciu v prípade, ak sa brexit neuskutoční v októbrovom termíne. "Chcem, aby sme veci dokončili a myslím si, že obyvatelia tejto krajiny majú taký istý názor," povedal. Johnson si myslí, že okolo brexitu a budúcnosti Spojeného kráľovstva je stále veľa negativizmu.

"Teším sa na Britániu, v ktorej sa už viac nebudeme sporiť o tom, ako presne sa chystáme odísť z EÚ," povedal. Johnson chce viesť krajinu, obyvatelia ktorej si budujú nové partnerstvo s priateľmi na druhej strane Lamanšského prielivu a uzatvárajú dohody o voľnom obchode so štátmi po celom svete. Líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn a Škótska národná strana (SNP) podľa Johnsona spájajú svoje sily s cieľom udržať Britániu v Európskej únii.

Britská opozícia opäť nepodporí návrh na predčasné voľby

Britské opozičné strany sa dohodli na tom, že aj po druhý raz odmietnu návrh premiéra Borisa Johnsona na vypísanie predčasných parlamentných volieb. Informovala o tom agentúra AP. K dohode došlo na piatkovom stretnutí predstaviteľov opozície. Jeho účastníci sa zhodli na tom, že nové voľby podporia len v prípade, ak vláda požiada o ďalší odklad termínu brexitu.

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v stredu prvýkrát odmietli Johnsonov návrh na vypísanie nových volieb na 15. októbra. Premiér ho predložil po tom, ako poslanci prijali návrh zákona, ktorý má zabrániť brexitu bez dohody a počíta s možným odkladom jeho termínu. Johnson by chcel uskutočniť druhé hlasovanie o predčasných voľbách už v pondelok 9. septembra vo večerných hodinách. Návrh by museli podporiť dve tretiny poslancov.

Britský premiér chce nové voľby ešte pred summitom Európskej únie, ktorý bude 17. a 18. októbra, a mohol by byť poslednou šancou dospieť k dohode o brexite pred plánovaným odchodom Británie z EÚ 31. októbra. Niektorí labouristi však presadzujú konanie volieb po 31. októbri, čo by znamenalo, že by bol nútený brexit odložiť. Podľa Johnsona sú predčasné voľby v októbrovom termíne jedinou cestou k vyriešeniu súčasnej patovej situácie okolo brexitu.

Opoziční poslanci okrem toho nesúhlasia s Johnsonovými snahami o prerušenie schôdze parlamentu od druhého októbrového týždňa do 14. októbra. Podľa nich musí snemovňa zasadať, aby dokázala zabrániť brexitu bez dohody.