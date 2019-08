Ťahanice okolo brexitu sa stupňujú, Macron reagoval na Johnsona: Zrejme hrá poker, je inteligentný

"Zrejme hrá poker. Je inteligentný. Mal som s ním dobrý rozhovor. Chce zjednodušiť fungovanie na írskej hranici," povedal Macron pre televíznu stanicu France 2. Francúzsky prezident však upozornil, že Johnsonove požiadavky by znamenali, že do EÚ by cez Britániu mohol prichádzať tovar, ktorý by nespĺňal európske smernice. "To on chce. A s tým my nemôžeme súhlasiť," dodal Macron, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.

Uznať sa dajú len "technické úpravy", ktoré zásadne nezmenia dohodu o brexite, vyrokovanú Johnsonovou predchodkyňou Theresou Mayovou, povedal Macron. Ale ak Británia odíde bez dohody, "sme pripravení. Bude to ťažké, nebude to dobré," doplnil Macron.

Medzi Britániou a EÚ sú zásadné nezhody

Britský premiér Johnson v pondelok povedal, že po víkendovom stretnutí lídrov G7 vo francúzskom letovisku Biarritz je mierne optimistickejší, pokiaľ ide o šance na dosiahnutie dohody o odchode Británie z EÚ. Priznal však, že to bude náročné.

Boris Johnson Zdroj: SITA/AP/Francois Mori

"Som mierne optimistickejší," povedal Johnson po intenzívnych rokovaniach s ostatnými lídrami G7. "Bude to však ťažké... medzi Britániou a EÚ sú zásadné nezhody," dodal Johnson, ktorý zároveň vyslovil nádej, že napokon sa dohodu predsa len uzavrieť podarí a že poslanci Dolnej snemovne parlamentu takéto úsilie podporia.