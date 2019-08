V spore Londýna s EÚ nedošlo k posunu: Johnson nepredložil nové návrhy

Britský premiér chce znova otvoriť dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, aby z nej vyradil tzv. írsku poistku. Predstavitelia EÚ to dôrazne odmietajú a poukazujú na to, že toto ustanovenie má zabrániť obnoveniu hraničných kontrol medzi britským Severným Írskom a Írskou republikou, členom EÚ. Na základe tzv. írskej poistky by pre Severné Írsko po brexite dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ v porovnaní so zvyškom Spojeného kráľovstva. Tento "záložný plán" pre Írsko však nie je časovo ohraničený a britskí stúpenci odchodu z EÚ ho vnímajú ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie, ak nebudú rokovania o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Britániou úspešné.

Zdroje z EÚ v nedeľu uviedli, že predstavitelia Únie sú pripravení hovoriť s Johnsonom o alternatívach k írskej poistke. Návrhy však musia prísť z britskej strany. Johnson opakovane zdôraznil presvedčenie, že riadené vystúpenie z EÚ s dohodou je v súčasnom termíne 31. októbra realizovateľné. Ak sa však nenájde nové riešenie, vyvedie svoju krajinu z Únie aj bez dohody. Takýto vývoj by mal značné následky predovšetkým pre hospodárstvo, pretože by museli byť znova zavedené clá a hraničné kontroly.

Britský líder v nedeľu počas summitu G7 vyhlásil, že odchod Spojeného kráľovstva z EÚ na základe dohody je síce možný, avšak stále neistý. A to aj napriek tomu, že Brusel začína podľa Johnsonových slov chápať, prečo sa súčasná podoba zmluvy o brexite Londýnu nepozdáva. Johnson tiež zopakoval hrozby, že v prípade brexitu bez dohody nebude jeho krajina povinná zaplatiť Európskej únii zostávajúcich 39 miliárd libier (43,12 miliardy eur), na ktorých sa dohodla jeho predchodkyňa Theresa Mayová. Podľa televízie Sky News by platba mohla predstavovať len deväť miliárd libier.

Zdroje z EÚ citované agentúrou DPA však po stretnutí Johnsona s Tuskom povedali, že o tejto téme britská strana nehovorila. Okrem toho podľa nich Johnsonom zmienených 39 miliárd libier nie je sumou, z ktorej vychádza Únia - záverečné vyúčtovanie by totiž mohlo byť nižšie. Jeho výška bude oznámená, keď bude definitívne jasné, kedy Británia Úniu opustí. Summit G7 vo francúzskom letovisku Biarritz sa končí tento pondelok. Očakáva sa, že Johnson v závere vystúpi ešte na tlačovej konferencii.