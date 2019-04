Britský minister financií o brexite: Verím, že sa s labouristami dohodneme

V piatok sa skončili trojdňové rozhovory, a to bez dohody. Labouristi vyhlásili, že počas víkendu rokovania nebudú pokračovať. Zástupcovia Downing Street však povedali, že sú pripravení na zmeny v dohode o brexite a rokovali by o nich s labouristami aj cez víkend. "My nemáme v diskusii s labouristami žiadne červené čiary. Do ďalších rozhovorov pôjdeme s otvorenou mysľou a budeme s nimi diskutovať o všetkom, a to konštruktívne," vyjadril sa Hammond.

Krajina by mala opustiť úniu 12. apríla, členovia britského parlamentu však zatiaľ nedospeli k žiadnej dohode. Britská premiérka Theresa Mayová v piatok požiadala predsedu Európskej rady Donalda Tuska o odklad brexitu do 30. júna.