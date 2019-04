Mayová stále nemá podporu labouristov: Európsku úniu žiada o odklad brexitu na koniec júna

LONDÝN - Britská opozičná Labouristická strana v pondelok vyhlásila, že premiérka Theresa Mayová ju zatiaľ nepresvedčila o tom, že by jej poslanci mali podporiť dohodu o odchode Británie z EÚ, ktorú s Bruselom dohodla Mayovej vláda. Informovala o tom agentúra Reuters.

Tieňový minister labouristov pre brexit Keir Starmer v pondelok vyhlásil, že Mayovej vláda zatiaľ nezmenila svoj prístup k brexitu a k žiadnej dohode s Labouristickou stranou zatiaľ nedošlo."Aj my aj vláda sme k tomu (k brexitu) pristupovali s tým, že chceme nájsť nejaké východisko. To sme zatiaľ nenašli. Budeme sa o to pokúšať aj naďalej," povedal Starmer, pričom dodal, že na ťahu je teraz Mayovej vláda. "Potrebujeme vedieť s čím nás oslovia, a keď k tomu dôjde, zaujmeme k tomu kolektívne stanovisko," spresnil Starmer.

Labouristi podporujú miernejšiu formu brexitu než britská vláda. Presadzujú zachovanie colnej únie medzi Britániou a EÚ, ako aj účasť Spojeného kráľovstva na spoločnom európskom trhu, no tiež zachovanie únijných noriem v oblastiach ako práva zamestnancov a ochrana životného prostredia.

Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla, ak Mayová nezíska ďalší odklad termínu brexitu od Únie, ktorá už súhlasila s jeho odložením z pôvodného termínu 29. marca. Mayová momentálne žiada o odklad na 30. júna - v nádeji, že dosiahne s labouristami kompromis a presadí v parlamente dohodu v najbližších týždňoch.