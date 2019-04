Varadkar chce zmysluplné rokovanie o brexite: Možné sú všetky varianty

Leo Varadkar

DUBLIN - Dlhší odklad brexitu by mohol byť vhodnejší, aby sa dalo vyhnúť pokračujúcej neistote. Vyhlásil to v piatok írsky premiér Leo Varadkar po tom, ako jeho britská kolegyňa Theresa Mayová požiadala o odklad do 30. júna.