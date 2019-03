Londýn je pre brexit v patovej situácii: Európa sa pripravuje na obrovský chaos

Verhofstadt, ktorý je šéfom politickej skupiny liberálov a demokratov v EP (ALDE), v správe pre médiá uviedol, že v dôsledku toho, že v utorok britskí poslanci už po druhý raz odmietli schváliť dohodu o brexite, zákonodarný zbor EÚ nemá nijaký dôvod na to, aby rokoval o odklade termínu brexitu, čo by malo zabrániť "chaotickému", teda neriadenému odchodu Británie z EÚ.

"Nevidím dôvod na to, aby sme odsúhlasili nejaký odklad, kým v prvom rade nevieme, aká je väčšinová pozícia Dolnej snemovne," uviedol s odkazom na britský parlament. Zároveň dodal, že Európsky parlament "teraz čaká na návrh prichádzajúci z Londýna". Podľa jeho slov je na britskej vláde, aby našla cestu von zo súčasnej patovej situácie. Vo svojom predošlom stanovisku Verhofstadt upozornil, že EP nebude súhlasiť s dlhším než dvojmesačným odkladom dátumu brexitu.

Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier v stredu v reakcii na správy z Londýna odkázal, že Británia musí konečne začať hovoriť jednotným hlasom, pretože chaotický odchod krajiny z EÚ môže nastať už o dva týždne. Podľa jeho vyjadrenia nadišiel čas, aby Westminster (parlament) zmenil svoje smerovanie po tom, ako v utorok večer uštedril premiérke Therese Mayovej ďalšiu "obrovskú porážku" ohľadom dohody o brexite. "Poslanecká snemovňa opäť hovorí, čo nechce. Túto slepú uličku môže teraz vyriešiť len Spojené kráľovstvo," zhodnotil situáciu.

Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti skonštatoval, že britský parlament v utorok premárnil svoju poslednú šancu prijať dohodu o brexite a zvýšil šancu na tzv. "tvrdý brexit", ktorý môže byť "brutálny" a viesť k rýchlemu zavedeniu nových colných pravidiel a chaosu vo vzájomných obchodných vzťahoch. V rozhovore pre televíznu stanicu France-2 upozornil, že EÚ "urobila všetko, čo bolo v jej silách", aby poskytla potrebné záruky britským zákonodarcom.

"Tento vlak prišiel dvakrát a EÚ už nebude opätovne rokovať o dohode pred plánovaným termínom brexitu 29. marca," zdôraznil francúzsky eurokomisár. Podľa jeho slov EÚ necháva otvorené "zadné vrátka" pre prípadný odklad dátumu brexitu, ak o to britská strana požiada, ale len vtedy, ak Londýn predloží jasné zdôvodnenie tohto kroku. "Briti už povedali, čo nechcú, a teraz je na nich, aby povedali, čo chcú," uviedol Moscovici.

Nemecký minister hovorí o nedbalosti

Opätovné odmietnutie dohody o spôsobe vystúpenia Británie z Európskej únie aj po tom, ako Londýn vyjednal dodatočné zmeny, je zo strany britského parlamentu prejavom "nedbalosti". Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas to uviedol v reakcii na utorňajšie hlasovanie britských zákonodarcov, informovala agentúra AP.

Maas pripomenul, že EÚ na žiadosť Británie prišla tento týždeň s "ďalekosiahlymi dodatočnými ponukami a ubezpečeniami". Rozhodnutie Dolnej komory britského parlamentu nepodporiť dohodu o tzv. brexite ani po druhý raz -- hoci premiérka Theresa Mayová a predseda Európskej komisie ohlásili v predvečer hlasovania "právne záväzné zmeny" -- znamená "čoraz väčšie približovanie sa scenára" neriadeného odchodu Británie z Únie, konštatoval šéf nemeckej diplomacie.

"Kto túto dohodu odmieta, zahráva sa nedbalým spôsobom s blahom občianok a občanov, ako aj hospodárstva," uviedol Maas vo vyhlásení zverejnenom v utorok večer. Nemecko sa podľa neho "najlepšie, ako sa len dá, pripravilo na tento najhorší možný prípad". Stále však dúfa, že počas 17 dní, ktoré zostávajú do plánovaného termínu, sa podarí neriadené ukončenie členstva Británie v EÚ odvrátiť.

Johnson verí v dohodu na poslednú chvíľu

Británia opustí Európsku úniu 29. marca po tom, ako sa "o päť minút dvanásť" dosiahne dohoda. Vyhlásil to v stredu bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson. Jeden z najprominentnejších britských stúpencov brexitu povedal pre rozhlasovú stanicu LBC, že stredajšie parlamentné hlasovanie, ktoré by malo vylúčiť brexit bez dohody, neznamená, že takýto odchod bude zmetený zo stola.

"Je celkom možné, že parlament symbolicky odhlasuje, že nechce odchod bez dohody... ale potom sa stane, že podľa zákona Británia opustí Európsku úniu 29. marca, pretože to zákon stanovuje," dodal Johnson. Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu ani na druhý pokus neschválili v utorok dohodu o odchode Británie z Európskej únie, ktorú dosiahla vláda premiérky Theresy Mayovej.

V stredu by poslanci Dolnej snemovne mali hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody, ktoré však podľa pozorovateľov tiež nebude úspešné. V takomto prípade by mal parlament vo štvrtok hlasovať o odklade termínu odchodu z Únie. V prípade, že poslanci tento návrh schvália, bude musieť premiérka o jeho odsúhlasenie požiadať EÚ.

Podľa Babiša sa nové referendum nedá vylúčiť

Britská premiérka Theresa Mayová odmietla v sobotnom telefonickom rozhovore druhé referendum o odchode z Európskej únie. Informoval o tom v stredu český premiér Andrej Babiš. "Povedal som jej, že najlepším riešením by bolo, aby Veľká Británia zostala v Európskej únii. Preto som presvedčený, že stojí za to vypísať nové referendum," uviedol Babiš na Twitteri s tým, že o brexite s Mayovou diskutoval cez víkend. "Odmietla to, ale stále to podľa mňa nie je vylúčené".

Agentúra Reuters pripomína, že Mayová utrpela v utorok ponižujúcu porážku, keď poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu ani na druhý pokus neschválili dohodu o odchode Británie z Európskej únie, ktorú dosiahla jej vláda. V stredu by poslanci Dolnej snemovne mali hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody, ktoré však podľa pozorovateľov tiež nebude úspešné. V takomto prípade by mal parlament vo štvrtok hlasovať o odklade termínu odchodu z Únie. V prípade, že poslanci tento návrh schvália, bude musieť premiérka o jeho odsúhlasenie požiadať Európsku úniu.

EP je pripravený prijať opatrenia na zmiernenie tvrdého brexitu

Riziko tzv. tvrdého brexitu ešte nikdy nebolo vyššie ako teraz. Týmito slovami poslancom Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu opísal najnovšiu situáciu v Spojenom kráľovstve hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Europoslanci sa v stredu dopoludnia venovali najnovšej situácii okolo dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ po tom, ako v utorok večer poslanci Dolnej komory britského parlamentu túto dohodu opätovne odmietli aj napriek politickým zárukám, ktoré v prospech britských záujmov "vydobyla" v Štrasburgu premiérka Theresa Mayová.

Ešte pred poslaneckou rozpravou v pléne EP sa stretla pracovná skupina pre brexit, ktorej predsedá Guy Verhofstadt. Ten v prvej reakcii na správy z Londýna upozornil, že zákonodarný zbor EÚ nemá nijaký dôvod na to, aby rokoval o odklade termínu brexitu, čo by malo zabrániť "chaotickému", teda neriadenému odchodu Británie z EÚ. Európsky parlament je pripravený schváliť potrebné opatrenia, ktoré majú Európanom pomôcť vyrovnať sa s dôsledkami tvrdého brexitu. Ide o núdzové pravidlá zamerané na zmiernenie "záťaže", ktorá môže vzniknúť na cestách a letiskách v prípade, že Británia bude mať od apríla štatút tretej krajiny.

"Naliehavo vás žiadam, aby ste nepodceňovali toto riziko alebo jeho dôsledky," povedal europoslancom Barnier s odkazom na scenár tvrdého brexitu. Tlačová agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že obe strany - EÚ aj Británia - v posledných mesiacoch zintenzívnili prípravy na možný tvrdý brexit, ktorý by znamenal zmenu režimu po desaťročia platných pravidiel pre cestovanie a obchod. Obe strany už vopred rátajú s "otrasmi", keď nové colné kontroly budú spôsobovať zdržanie v prístavoch, nové obchodné clá môžu vyvolať náhle zvýšenie cien a dôjde aj k rozšíreniu byrokratických postupov, ktoré sa dotknú nielen vodičov nákladných automobilov, ale aj bežných turistov.

Svoje plány súvisiace s možnosťou tvrdého brexitu postupne zverejňovala aj Európska komisia, ktorá sa snaží aj napriek tomuto scenáru zaistiť kontinuitu vo všetkých druhoch dopravy (pre istotu však zvolila nové spojenia medzi pevninskými a írskymi prístavmi) a vo finančných službách. To však predstaviteľom EÚ nebráni otvorene kritizovať chaos, ktorý na britskej politickej scéne spôsobuje blížiaci sa brexit. Barnier na pôde EP zopakoval, že britský parlament hovorí, čo nechce, ako však dodal, súčasnú patovú situáciu môžu vyriešiť len v Londýne.