Donald Trump opäť spustil kritiku: Tentokrát si to odniesla Theresa Mayová

Pri príležitosti návštevy írskeho premiéra Lea Varadkara v Bielom dome Trump tiež britskej predsedníčke vlády vytkol, že "nepočúvala jeho rady ohľadom vedenia rokovaní" s EÚ. Je to veľmi zložitá záležitosť, rozdeľuje to krajinu, vlastne to rozdeľuje veľa krajín a je škoda, že to tak musí byť..." povedal na margo odchodu Británie z EÚ Trump.

"Som prekvapený, ako veľmi to z hľadiska rokovaní nevyšlo, ale ja som premiérke (Mayovej) radil, ako o tom (brexite) rokovať, ale ona to nezobrala do úvahy, čo je v poriadku...," dodal Trump s tým, že keby britská premiérka dala na jeho rady, rokovania o odchode Británie z EÚ mohli dopadnúť inak.

O predbežnej dohode o odchode Británie z EÚ, ktorú s Bruselom vyrokovala vláda premiérky Mayovej, hlasovali poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu už dvakrát, pričom ju v oboch prípadoch odmietli.