Mayová škrtla návrh opozície: Colnú úniu po brexite nezachovajú, pokračujú v rozhovoroch

Mayová sa zhoduje s Corbynom v tom, že v Británii by sa nemali konať predčasné voľby ani druhé referendum o tzv. brexite. Ukončenie členstva Británie v EÚ je naplánované na 29. marca, dohodu o podmienkach tohto kroku, ktorú vyrokovala Mayovej vláda, však britský parlament v januári neschválil, pričom proti nej zahlasovali aj mnohí poslanci z Mayovej Konzervatívnej strany. Corbyn napísal minulý týždeň premiérke list, v ktorom uviedol, čo by jeho strana žiadala za prípadnú podporu dohody o brexite. Medzi požiadavkami je colná únia a naviazanie na vnútorný trh EÚ.

Colná únia by umožnila zachovanie otvorenej hranice medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskou republikou, ktorá zostáva členom EÚ, aj po vystúpení Británie. Vyhliadka "tvrdej" hranice na írskom ostrove vyvoláva obavy z opätovného vzplanutia severoírskeho konfliktu.

Corbyn argumentoval aj tým, že v prípade zachovania colnej únie by mala Británia vplyv na budúce obchodné dohody EÚ. Podľa Mayovej by to však znamenalo pre Britániu obmedzenie slobody vlastného rozhodovania. "Nie je mi jasné, prečo si myslíte, že by sa mala dávať prednosť právu vyjadrovať sa k budúcim obchodným dohodám EÚ pred schopnosťou uzatvárať vlastné dohody," citovala Mayovú DPA.

Mayová sa snaží v parlamente presadiť pozmenenú podobu dohody o brexite a odvrátiť tak hrozbu vystúpenia Británie z EÚ bez dohody. Nové hlasovanie poslancov sa očakáva 14. februára, minister výstavby James Brokenshire však podľa agentúry AFP v nedeľu prisľúbil, že parlament dostane ďalšiu možnosť 27. februára, ak Mayová nedosiahne skôr ústupky zo strany EÚ. Opozičná Labouristická strana odsúdila Mayovej stratégiu ako mrhanie časom a spôsob, ako donútiť parlament, aby dohodu odhlasoval v poslednej chvíli.

Poslanci britskej Dolnej snemovne schválili požiadavku, aby Mayová nanovo prerokovala tzv. írsku poistku, ktorá je súčasťou dohody o brexite. Táto poistka je záložným plánom, ktorý umožní ponechať otvorenú hranicu medzi Britániou a Írskom. Kritici sa však obávajú, že poistka spôsobí, že Londýn bude na neurčitý čas viazaný obchodnými pravidlami Európskej únie.