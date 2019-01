Mayová sa snaží upokojiť situáciu: Takto chce dosiahnuť spokojnosť na írskej hranici

Podľa britského denníka zvažuje Mayová prepracovanie Veľkopiatkovej dohody z roku 1998, aby sa nemusela zaviazať k realizácii sporného "záložného plánu" pre tzv. írsku hranicu. Na základe tejto "poistky" v dohode o brexite by - aspoň dočasne - platili pre Severné Írsko odlišné podmienky obchodu s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Daily Telegraph uviedol, že predstavitelia EÚ považujú zmenu zmienenej dohody za vylúčenú, pokým zdroje denníka v britskej vláde ju vnímajú "skepticky".

Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP), ktorá podporuje Mayovej menšinovú vládu v britskom parlamente, žiadala odstránenie záložného plánu pre írsku hranicu z dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Časové neohraničenie takéhoto ustanovenia patrilo k najviac kontroverzným bodom dohody, ktorú Mayovej vláda dosiahla s Úniou. Túto "rozvodovú" dohodu napokon dolná komora britského parlamentu uplynulý týždeň jasnou väčšinou hlasov odmietla.

Rokovania o brexite, ktoré priniesli možnosť obnovenia tzv. tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou ako zostávajúcim členom EÚ, vyvolali obavy z návratu násilia. Disidentská republikánska skupina známa ako Nová IRA je podozrivá zo zodpovednosti za útok bombou uloženou vo vozidle, ku ktorému došlo v sobotu pred budovou súdu v severoírskom meste Londonderry.

Vláda spustila aplikáciu pre registráciu občanov EÚ po brexite

Britská vláda spustila v pondelok prevádzku aplikácie pre mobilné telefóny, ktorá umožní občanom členských krajín Európskej únie požiadať o povolenie zotrvať v Británii po brexite. Informovala o tom agentúra AFP. Približne 3,5 milióna občanov iných štátov EÚ, ktorí v súčasnosti žijú v Spojenom kráľovstve, bude musieť požiadať o tzv. štatút usídlenia, aby mohli aj po brexite naďalej v krajine pracovať a poberať štátne dávky.

Príslušná aplikácia je spustená zatiaľ v testovacej fáze, úplná prevádzka programu podávania žiadostí sa začne 30. marca, deň po tom, ako Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, a potrvá do konca roka 2020 alebo 2021. Britská premiérka Theresa Mayová opakovane uviedla, že si želá, aby Európania žijúci v krajine v Británii zostali. Britskí predstavitelia prisľúbili, že celý proces bude čo najjednoduchší, objavili sa však obavy v súvislosti s tým, ako úrady zvládnu nápor žiadostí. Podľa niektorých odhadov ich môžu dostať až 6000 za deň.

Mobilná aplikácia zatiaľ funguje len na smartfónoch s operačným systémom Android, úrady však pokračujú v rozhovoroch so spoločnosťou Apple, aby mohla bežať aj na iPhonoch. Ministerstvo vnútra hlásilo pozitívne výsledky skúšky tejto aplikácie, ktorá sa uskutočnila na vzorke 30.000 ľudí v priebehu novembra a decembra. Žiadnu zo žiadostí systém neodmietol a 81 percent z nich spracovali do týždňa, aj keď takmer desať percent bolo nevyriešených aj tri týždne po ukončení testu.

Aplikácia používateľov požiada, aby fotoaparátom telefónu nasnímali svoj biometrický pas a tvár pre potvrdenie svojej totožnosti. Následne ich nasmeruje na webovú stránku, kde zadajú svoju adresu a ak si to želajú, súhlasia s kontrolou svojich daňových záznamov v reálnom čase s cieľom potvrdiť, že žijú v Británii. Tretím krokom je vyhlásenie, či majú alebo nemajú záznamy v registri trestov. Ak boli v minulosti odsúdení za závažné trestné činy, ich žiadosť môže byť zamietnutá.

Poplatok za žiadosť je 65 libier (74 eur) pre dospelých a 32,50 libry (37 eur) pre deti do 16 rokov. Pre ľudí, ktorí už majú trvalý pobyt alebo časovo neobmedzené povolenie zotrvať v Británii, bude žiadosť bezplatná. Program sprístupnia 30. marca všetkým žiadateľom vrátane tých, ktorí nemajú biometrické pasy. Tí budú môcť svoje dokumenty zaslať ministerstvu vnútra alebo navštíviť regionálne centrum, kde im pomôžu doklady zoskenovať.

Ministerstvo vnútra zamestnalo pre tento program 1500 pracovníkov a 400 telefonických operátorov, ktorí budú pomáhať ľuďom pri podávaní žiadostí. Zástupcovia úradov v prípade potreby navštívia aj ľudí u nich doma. Ak sa Británia dohodne s EÚ na "rozvodových" podmienkach, občania členských štátov, ktorí do krajiny prídu pred koncom roka 2020, musia požiadať o nový štatút do 30. júna 2021. V prípade brexitu bez dohody budú môcť žiadosť podať len tí, ktorí prišli pred dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, na čo budú mať termín do 31. decembra 2020, píše AFP.