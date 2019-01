Proces brexitu je v slepej uličke: Ministri EÚ potrebujú počuť, čo vlastne Británia chce

"Myslím si, že dohoda o odchode je veľmi dobrá, 27 členských štátov ju podporuje a nevidím dôvod ju otvárať," povedal dnes slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák pre médiá s tým, že čakajú, ako sa dnes o 16:30 vyjadrí Mayová. "Tvrdý brexit by bol tvrdý a sme k tomu čoraz bližšie. Dúfam, že zvíťazí rozum, teda dohoda, ktorá je rovnako výhodná aj rovnako nevýhodná pre obe strany," pokračoval šéf slovenskej diplomacie. Otázka podľa neho nie je, kto bude víťaz a kto porazený, ale ako veľmi všetci prehráme. Lajčák takisto zopakoval svoje stanovisko k oddialeniu odchodu ostrovov z Únie - ak na to budú dôvody, tak si to vie predstaviť, ale nie, ak to má len predĺžiť agóniu.

"Loptička je momentálne v Londýne," povedal na otázky o brexite litovský šéf diplomacie Linas Linkevičius. Na stole sú podľa neho teraz všetky možnosti. Na otázku, či to znamená, že je v hre aj otvorenie vyrokovanej dohody o odchode, minister zareagoval, že to by bolo otvorenie Pandorinej skrinky. Podľa rakúskej ministerky Karin Kneissl je ťažké predvídať, čo sa stane v najbližších dňoch a týždňoch.

Proces brexitu sa dostal do slepej uličky po tom, ako britský parlament minulý týždeň odmietol dohodu o podmienkach odchodu Veľkej Británie z Európskej únie z dielne premiérky Theresy Mayovej. Časť poslancov presadzuje odloženie odchodu Británie z EÚ, kým sa politici nedokážu dohodnúť na ceste vpred. Zatiaľ platí, že Británia prestane byť členom EÚ 29. marca. Premiérka Mayová má parlament dnes oboznámiť s tým, ako chce odmietnutú dohodu zmeniť. Existuje však málo náznakov, že plánuje radikálne zmeny.

Zástupca lídra britskej opozičnej Labouristickej strany Tom Watson v sobotu uviedol, že má povinnosť zúčastniť sa na rokovaniach s premiérkou, ak je pripravená o brexite viesť "inteligentnú konverzáciu". Konštatoval, že jeho strana je zaviazaná zúčastniť sa na rokovaniach z úcty k demokratickému procesu.

Zdroj: SITA/AP

McEnteeová: Írsko nebude bilaterálne rokovať o brexite

Írsko sa nezapojí do bilaterálnych rokovaní o brexite a bude vyjednávať len ako súčasť zvyšných 27 členov Európskej únie. Vyhlásila to v pondelok írska ministerka pre európske záležitosti Helen McEnteeová. Noviny The Sunday Times priniesli správu, že britská premiérka Theresa Mayová sa usiluje o dohodu s Írskom o odstránení sporného "záložného plánu" pre tzv. írsku hranicu. Na základe tejto "poistky" v dohode o brexite by - aspoň dočasne - platili pre Severné Írsko odlišné podmienky obchodu s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva.

Agentúra Reuters tiež pripomína, že člen severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP), ktorá podporuje Mayovej menšinovú vládu v britskom parlamente, sa v pondelok vyslovil, že priame rozhovory medzi jeho stranou a írskou vládou by boli prospešné. McEnteeová však uviedla, že Írsko sa nezapojí do akýchkoľvek bilaterálnych rokovaní s DUP ani s nijakou inou politickou stranou v Severnom Írskom alebo v Británii. "Ide o vyjednávanie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom," povedala pre televíznu stanicu RTÉ. DUP žiadala odstránenie záložného plánu pre írsku hranicu z dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Časové neohraničenie takéhoto ustanovenia patrilo k najviac kontroverzným bodom dohody, ktorú Mayovej vláda dosiahla s Úniou. Túto "rozvodovú" dohodu napokon dolná komora britského parlamentu uplynulý týždeň jasnou väčšinou hlasov odmietla. Mayová predstaví v pondelok v Dolnej snemovni tzv. plán B, teda návrhy ďalšieho postupu po odmietnutí dohody o brexite parlamentom. Rokovania o brexite, ktoré priniesli možnosť obnovenia tzv. tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou ako zostávajúcim členom EÚ, vyvolali obavy z návratu násilia.

Disidentská republikánska skupina známa ako Nová IRA je podozrivá zo zodpovednosti za útok bombou uloženou vo vozidle, ku ktorému došlo v sobotu pred budovou súdu v severoírskom meste Londonderry. Nikto pri explózii neutrpel zranenia. Londonderry patrilo medzi ohniská niekoľko desaťročí trvajúceho konfliktu v Severnom Írsku medzi prevažne protestantskými unionistami, ktorí sa považujú za Britov, a prevažne rímskokatolíckymi írskymi nacionalistami. Pri tomto konflikte zahynulo viac ako 3700 ľudí.

Za formálny koniec konfliktu je väčšinou považované uzavretie tzv. Veľkopiatkovej dohody v roku 1998. Hoci väčšina militantov sa pri tejto príležitosti vzdala používania násilia ako prostriedku na dosiahnutie svojich politických cieľov, niektorí odštiepenci z Írskej republikánskej armády (IRA) pokračujú v občasných útokoch.

Zdroj: SITA/AP/Frank Augstein

Belgicko sa postará o svojich občanov z Británie aj v prípade tvrdého brexitu

Belgicko sa postará o svojich občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve po odchode tejto krajiny z Európskej únie. Uviedla v pondelok ministerka zdravotníctva Maggie De Blocková, ktorá má v úradníckej vláde na starosti aj rezort zodpovedný za azylové konania a migráciu. Televízna stanica RTBF pripomenula, že britská premiérka Theresa Mayová musí v pondelok v súvislosti s dohodou o brexite predstaviť poslancom Dolnej komory nový vládny plán: belgická federálna vláda sa však pripravuje aj na najhorší scenár - tzv. tvrdý brexit - a má záujem ochrániť práva svojich občanov žijúcich na britskom území.

Ministerka De Blocková spresnila, že ide o 25.000 belgických občanov, ktorí v súčasnosti žijú a pracujú v Británii. "Odchod Británie z EÚ bude mať dôležité dôsledky na ich sociálne zabezpečenie, pobyt a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale my sa postaráme o zachovanie týchto práv v Belgicku," uviedla ministerka. Potvrdila, že vládny kabinet berie do úvahy aj "najhorší scenár" a ak by došlo k odchodu Británie z EÚ bez dohody, tak Belgicko bude "aj naďalej garantovať súčasné práva a právo na pobyt občanov na základe zásady reciprocity medzi Belgickom a Spojeným kráľovstvom".

RTBF pripomenula, že minister financií Alexander De Croo prijíma opatrenia, aby tvrdý brexit čo najmenej ovplyvnil záujmy belgických spoločností a konkurencieschopnosť národnej ekonomiky. Národná colná správa už v najbližších dňoch zašle listy všetkým spoločnostiam, ktoré majú obchodné vzťahy s Britániou, aby požiadali o colné registračné číslo. Ak ho ešte nemajú,, bude im automaticky pridelené. Minister zároveň potvrdil, že prebieha aj nábor nových colných úradníkov; ich počet sa má spresniť a ustáliť v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch.